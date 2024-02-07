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По ледовому руслу Печать
07.02.2024 00:10

В минувшие выходные в Дубне вот уже в 26 раз состоялся лыжный марафон «Николов Перевоз»! Лыжники со всей страны приехали, чтобы покорить трассу гонки, проходившей по ледовому руслу Дубны.

Для спортсменов было предусмотрено несколько дистанций – 50, 25, 10 и 5 км. Каждый выбирал по силам. Самым возрастным участником стал 86-летний лыжник Юрий Исаев. В гонке принимали участие также спортсмены-параолимпийцы. Абсолютным же победителем марафона «НИКОЛОВ ПЕРЕВОЗ РЕКА - 2024» стал Андрей Алипкин из Рязани.
  		 
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