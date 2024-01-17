В воскресенье на прошлой неделе, несмотря на приличный минус по Цельсию, в лесопарковой зоне на Макаренко было жарко. Шесть команд подразделений самого ГосМКБ «Радуга» и еще двенадцать - от предприятий и организаций города, а также учебных заведений, состязались в скорости, выносливости, воле к победе и стремлении показать лучший результат на лыжне сорок четвертых лыжных эстафет памяти основателя и первого Главного конструктора предприятия ГосМКБ «Радуга» - Александра Яковлевича Березняка. Главный приз - переходящий кубок - достался сборной ОК-2 и ОК-5, но за него предстояло ух как побороться, буквально вырывая по секундам победу у своих не менее физически подготовленных и максимально заряженных коллег. На самом деле считанные секунды, на которые отличались результаты команд, решили исход лыжных эстафет, но оттого еще более жаркой и азартной оказалась эта лыжная схватка для самих спортсменов и более зрелищной - для зрителей. Как раз этими лыжными эстафетами ГосМКБ «Радуга» открыло новый сезон Спартакиады здоровья имени Виктора Захаровича Червякова, а эстафеты стали его первым зачетным этапом. Лыжные эстафеты памяти А.Я. Березняка, которые в последние годы проводятся в первой половине января, обычно выпадают на «погодный экстрим»: то серьезный мороз, то, напротив, оттепель, то снегопад прямо накануне завалит накатанную лыжню… Но на то она и зима, шутят спортсмены, и все же с небольшим волнением ждут очередных сюрпризов природы буквально накануне. В этом году лыжники искренне радовались, что рождественские морозы хоть немного, да отступили. Но зато и снега вдоволь в лесу, и лыжня что надо. Одним словом, все сложилось. Сложились и сами команды, а точнее, скатались, так что это были прям по-настоящему сыгранные сборные, где и чувство плеча, и поддержка болельщиков, и умение нагнать результат, если кто-то из команды немного уступил в секундах соперникам. Но прежде чем был дан старт лыжной гонке, всех ее участников приветствовали научный руководитель предприятия Владимир Николаевич Трусов, заместитель генерального директора Анатолий Петрович Утриванов, председатель первичной профсоюзной организации ГосМКБ Максим Николаевич Щербаков (он же непосредственный участник одной из команд), главный судья соревнований Андрей Васильевич Возвышаев, а также заместитель главы Администрации нашего города Николай Юрьевич Мадфес. Говорили о важности спортивной традиции, которой уже без малого четыре с половиной десятка лет, о преемственности поколений на предприятии - как на производстве, так и в спорте, о силе духа тех, кто все эти десятилетия из года в год выходит на лыжню - о соратниках Александра Яковлевича Березняка. Действительно, видеть в бодром расположении духа на старте соратников первого Главного конструктора предприятия - это, как минимум, хорошая примета. На самом деле это еще большое счастье для всего коллектива и огромный повод для гордости, что Владимир Алексеевич Рыков, Евгений Семенович Очагов и Валентин Андреевич Головко по-прежнему в строю. Мало того, они не просто проходят круг почета, а один за другим нарезают круги по лыжне. И уж если не в спортивных результатах, так в лыжном азарте ничуть не уступают молодым спортсменам. Так держать еще долгие годы! Про основные старты долго рассказывать не буду - уж очень жаль занимать место газетной полосы, когда есть такие чудесные фото! Скажу лишь, что спорт всегда прекрасен - зимний, летний, особенно командный. А если он еще и часть твоей жизни и жизни твоих коллег, если его поддерживает руководство предприятия на самом высоком уровне, то это уже та самая составляющая, которая и мотивирует, и дает желание бить рекорды не только в спорте, но и в работе. Быть первыми во всем. Первой среди команд подразделений МКБ на этот раз стала сборная ОК-2, ОК-5:Ольга Стяжкина, Иван Кривонос и Ирек Батыршин опередили в эстафете своих коллег ровно на десять секунд, буквально вырвав победный кубок. На втором месте команда ОК-3, ОК-7 (Василий Черников, Динара Сафина и Сергей Зацепа). Третье место у сборной Службы главного инженера, Представительства заказчика и Профкома (Максим Щербаков, Юлия Балабанова и Надежда Погорелова). Среди команд предприятий и организаций города лидером стала сборная «Учителя-марафонцы», на втором месте беговой клуб «Арбуз», на третьем - СШ «Дубна». Среди команд образовательных учреждений на первом месте команда гимназии №3, на втором - школы №5, на третьем - школы №1. Лучший женский результат показала Валентина Терехова (Щербакова) из команды «Учителя - марафонцы», а лучший мужской результат у Ивана Кривоноса (команда МКБ «Радуга» ОК-2, ОК-5). Награждение, как всегда, прошло для всех спортсменов, так что заслуженные медали, грамоты, сладкие призы и аплодисменты болельщиков получили все без исключения участники лыжных эстафет. Анна Сухая Фото Алексея Константинова и Юрия Васильева