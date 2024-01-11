Воспитанники спортивной школы «Дубна» успешно выступили на Первенстве Московской области по легкой атлетике.

Артём Чернобылов стал победителем Первенства МО по легкой атлетике среди старших юношей (до 18 лет) в тройном прыжке, а также показал 2-й результат среди юношей до 16 лет на дистанции 400 м. Благодаря своим успехам воспитанник СШ «Дубна» получил возможность защищать честь сборной Подмосковья на Первенстве ЦФО. По итогам сезона 2023 года Артём был признан лучшим спортсменом Московской области и получил экипировочный набор сборной региона.

Лучший результат среди юношей до 16 лет на дистанции 1500 м показал воспитанник спортивной школы «Дубна» Юрий Бычков.