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Для любителей лыжного спорта Печать
11.01.2024 10:50

Открыта регистрация на лыжный марафон «Николов Перевоз-РЕКА», который пройдет 3 февраля.

Трасса марафона (50 км) проложена в два круга по 25 км и проходит по ледяному руслу реки Дубны. Кроме марафонской дистанции 50 км участникам также доступна полумарафонская дистанция 25 км и забеги-спутники на 5 и 10 км. Все дистанции преодолеваются в свободном стиле.

Участников ждут живописные пейзажи, впечатляющие краны порта «Дубна» и громадные локаторы Центра космической связи. Профиль трассы пологий, гонка подходит как для новичков, которые хотят преодолеть первую лыжную дистанцию, так и для опытных гонщиков, желающих показать быстрый результат. На финише все участники получат памятную медаль и горячее питание.

Зарегистрироваться на старт можно на сайте Russialoppet.
  		 
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