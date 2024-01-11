Во Дворце спорта «Радуга» накануне Нового года подвели спортивные итоги 2023 года. На празднике чествовали спортсменов, тренеров, учителей физкультуры, заслуженных спортсменов и начинающих звездочек, целые команды - всех тех, кто добился в ушедшем году высоких спортивных результатов. Открыл «Бал спортсменов» глава города Максим Андреевич Тихомиров.

Командой года стали волейболисты. В этом сезоне великолепно выступали на турнирах разного уровня 10 дубненских команд. Все - юноши и девушки - уже в полуфинале всероссийских соревнований.

Лучшим спортсменом 2023 года признан каратист Михаил Самохвалов, лучшей спортсменкой - фехтовальщица Анна Микелова. Её коллега по команде Василий Мелешко стал победителем в номинации «Открытие года».

В номинации «Благотворитель» победу одержали предприятия «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка» и корпорация «Промтех». Кстати, спортивные команды ГосМКБ были награждены в трех номинациях: команда предприятия по лыжным гонкам отмечена в номинации «Лучшая команда» (неигровые виды спорта); команда МКБ по футболу удостоена звания «Лучшая команда» среди команд по игровым видам спорта; команда по хоккею отмечена в номинации «Открытие года».

Лучшим спортивным организатором признана компания «Кронштадт». В торжественной обстановке получили заслуженные награды победители и призёры городской спартакиады среди коллективов физкультуры. Здесь отличились, как подчеркнул глава города, команды Государственного университета «Дубна» и компании «Криптен».

Отметили наградами и заслуженными аплодисментами и тех, кто готовил спортсменов - педагогов, учителей, тренеров. Ольга Дель и Валерий Буторов получили почётные титулы «Лучший тренер года». Вручили дубненским спортсменам поздравительные адреса губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва, благодарности министра физической культуры и спорта региона, Московской областной Думы, почётные грамоты главы городского округа Дубна.

Как отметил М.А. Тихомиров, приятно, что с каждым годом в нашем городе становится все больше любителей активного досуга. А город делает и будет делать все возможное, чтобы предоставить всем желающим возможность заниматься физкультурой. В последние годы активно проводится реконструкция спортивных стадионов и футбольных полей, ремонтируются спортзалы, закупается необходимое спортивное оборудование. Все это помогает как начинающим спортсменам, так и уже маститым мастерам достигать новых результатов и ставить новые рекорды.

Подготовила

Людмила Петрова

Фото пресс-службы Администрации города