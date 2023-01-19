Заключительным этапом соревнований в минувшем 2022 году для спортивно-оздоровительного клуба «100 пудофф» стало участие в ряде турниров среди детей и взрослых по силовым видам спорта.

Так, 11-12 декабря в г. Куровское состоялся 31-й Мемориал памяти ветерана спорта Ф.И. Ковалева по тяжелой атлетике. Главный меценат и тренер И.Ф. Фомин прекрасно организовал турнир. Более 160 участников практически во всех городов Подмосковья, где развивается тяжелая атлетика, боролись за призовые места в двух возрастных группах.

Во второй день соревнований первой вышла на помост двенадцатилетняя Софья Шульга (Дубна, клуб «100 пудофф»), показав свой лучший результат, она уверенно заняла первое место в новой для себя весовой категории. В весовой категории до 55 кг не было равных Арсению Акиндинову (12 лет). Улучшив сумму двоеборья (90 кг), он занял первое место. На втором месте Егор Королев (п. Большое Буньково), на третьем - Артем Усольцев (п. Зеленое). В весовой категории до 41 кг пятое место занял десятилетний Артемий Акиндинов. Тренирует юных спортсменов МСМК СССР А.Н. Цветков.

Также в декабре минувшего года в Москве состоялся всероссийский турнир по бодибилдингу, в одной из федераций, где член клуба «100 пудофф» Павел Назаров занял почетное третье место.

18 декабря в г. Реутове состоялся всероссийский турнир по пауэрлифтингу, в котором участвовали трое спортсменов из Дубны (клуб 100 пудофф»). Михаил Тихомиров был первым в весовой категории до 110 кг в возрастной категории 45-49 лет (сумма троеборья - 620 кг). Серьезный результат показал Роман Евсеев (сумма троеборья - 700 кг: присед - 270 кг, жим - 160 кг, тяга становая - 270 кг), заняв среди взрослых в весовой категории до 90 кг первое место. В жиме лежа в возрастной категории 55-59 лет в весовой категории до 82.5 кг не было равных Игорю Федорову Игорю. Его результат - 155 кг, в итоге - первое место.

А накануне Нового года, 25 декабря, в клубе «100 пудофф»» состоялся «домашний» новогодний турнир по тяжелой атлетике - среди детей и по пауэрлифтингу – среди взрослых спортсменов, в котором приняли участие спортсмены из Сергиева Посада и Кимр. По системе Синклера в младшей возрастной группе победу одержал наш Арсений Акиндинов. В старшей возрастной группе победил Арсений Бурякин (Сергиев Посад). Среди девушек, установив личный рекорд - в сумме двоеборья 75 кг, - победу одержала Софья Шульга. В жиме лежа с результатом 182.5 кг победил Алан Джанибеков (г. Дубна), на втором месте Виктор Москвин Виктор (г. Кимры), на третьем - Василий Дадурин. В тяге становой не было равных Василию Дадурину (250 кг, г. Дубна, клуб «100 пудофф». На втором месте Александр Честноков (г. Дубна), на третьем - Виктор Москвин (г. Кимры).

В этот же день в «Руслане» проходило первенство города по пауэрлифтингу. На этом соревнование шестеро спортсменов представляли клуб «100 пудофф». Хотелось бы отметить Ксению Тихомирову, которая в тяге становой добилась результата - 155 кг! Ксения - внучка первого мастера спорта СССР по тяжелой атлетике Владимира Тихомирова.

Тяжелоатлеты спортивного клуба «100 пудофф» завершили год с хорошими результатами. Впереди новые соревнования и, уверены, новые победы и достижения.

А.А. ГЕРАСИМОВ