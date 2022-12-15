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Большие победы Печать
15.12.2022 00:00

С победой вернулись юные спортсмены с региональных соревнований по чирлидингу.

Проходили соревнования «Зимний кубок СК ЧИР ЛИГА» в Солнечногорске и собрали команды из самых разных городов.

Большой успех у дубненской команды «105 элемент», которая одержала победу сразу в двух номинациях - смешанной группе и станте.

 

Команда выражает признательность своему главному тренеру Елене Абакумовой за профессиональные тренировки, родителям из группы поддержки, а также всем, кто помогает команде развиваться. Спасибо дирекции ОИЯИ за помощь в приобретении спортивного инвентаря, а агентству дизайна «Высший пилотаж» за создание атрибутики для команды и пошив флагов.

Самим же маленьким спортсменам - новых успехов и упорных тренировок, без которых не бывает настоящих побед!

Подготовила Анна Владимирова
  		 
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