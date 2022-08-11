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Приборный завод принимал гостей Печать
11.08.2022 05:02

День открытых дверей прошёл на заводе «ТЕНЗОР. Приурочен он был ко дню образования предприятия: производственный процесс стартовал на заводе 6 августа 1973 года с изготовления первой детали. Организаторами праздника стали Совет молодых специалистов и Служба управления персоналом.

Возможностью осмотреть современную промышленную площадку, узнать о важных вехах в истории приборного завода воспользовались более 100 жителей наукограда, в том числе ветераны, семьи и дети работников «ТЕНЗОРА». Им показали механообрабатывающий цех, участок по производству модулей газового пожаротушения, продемонстрировали работу метрологической службы и основного выпускающего цеха - комплексного сборочно-монтажного производства.

 

С интересом гости искали знакомые лица на Доске почета: после значительного перерыва ее вновь открыли ко Дню завода.

Отдельная программа была разработана для ветеранов предприятия: они собрались в сквере имени Павла Александровича Журавлева и возложили цветы к бюсту почетного гражданина города, первого директора «ТЕНЗОРА». Позже они присоединились к экскурсии по приборному заводу, а затем за чашкой чая делились впечатлениями и вспоминали годы трудовой молодости.
  		 
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