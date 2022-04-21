Участие в состязаниях – занятие весьма захватывающее и увлекательное. Но если между собой соревнуются не просто спортсмены, а целые семьи, то это, поверьте, самая что ни на есть спортивная битва! Спортивный азарт, физическая сила, сноровка умножаются как минимум на три, а то и на четыре – по количеству членов в команде. Так было и в минувшие выходные в спортивном зале гимназии №3, где проходили соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья».

Предприятие «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я.Березняка», являющееся членом Союза машиностроителей России, уделяет большое внимание развитию спорта не только среди работников, но и среди членов их семей.

Организатором спортивного праздника стал профсоюзный комитет ГосМКБ «Радуга», а участниками действа были спортивные семьи предприятия. Десять команд - «МуНуСу-Динамит», «Комета», «Апельсин», «Копейка», «Пионеры», «Детство», «Ракета», «Стрела», «Спортивные котлеты», «Арбузики» - состязались за победный кубок и звание самой спортивной семьи.

- Участникам предстояло побороться в девяти спортивных эстафетах, и они показали отличное умение работать в команде, - рассказала член оргкомитета соревнований Ирина Любимова. - Порой азарт участников был настолько силён, что даже спортивный инвентарь не выдерживал и ломался!

В итоге самой ловкой, смелой, спортивной и дружной стала команда «Арбузики» (семья Гафиатуллиных, ОК-3). На втором месте команда «Спортивные котлеты» (семья Серебряковых, ХПСП). Бронзовым призером стала команда «Стрела» (семья Исаковых, ОК-4). Все участники награждены дипломами и памятными подарками.

Стоит подчеркнуть, что, несмотря на зашкаливающий градус состязательности, соперникам удавалось с огромной искренностью болеть за другие команды, поддерживать их на сложных этапах. Так что адреналин и радость от участия, поверьте, получили все – от самих участников до организаторов и болельщиков.

Анна Сухая

Фото Ирины Любимовой

P.S. Cлова благодарности от всех участников состязаний – коллективу гимназии №3 во главе с директором Ириной Викторовной Зацепой и преподавателям физической культуры Василию Захаровичу Червякову и Алексею Дмитриевичу Кашицыну.