Лыжные эстафеты памяти первого главного конструктора ГосМКБ «Радуга» Александра Яковлевича Березняка состоялись в Дубне уже в 42 раз! В этом году они прошли под знаком 110-летнего юбилея выдающегося авиаконструктора. На старт состязаний вышли более шестидесяти спортсменов, всего 19 команд, причем 6 из них – сборные подразделений самого ГосМКБ «Радуга» (предприятие является членом Союза машиностроителей России и входит в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение»). Для команд «Радуги» эти лыжные эстафеты в нынешнем году стали еще к тому же первым зачётным этапом внутренней Спартакиады здоровья памяти Виктора Захаровича Червякова – бессменного председателя коллектива физической культуры предприятия. Первый старт генеральный директор предприятия Владимир Николаевич Трусов дал для соратников А.Я. Березняка. Круг почета в этом году бежали шестеро ветеранов. Это Владимир Рыков, Евгений Очагов, Валентин Головко, Александр Соловьев, Элеонора Сурмач и Екатерина Назарова, после чего состоялись основные старты. По-настоящему спортивный, боевой тон всему мероприятию задал генеральный директор ГосМКБ «Радуга» Владимир Николаевич Трусов, приветствуя спортсменов: - Сегодня прекрасный зимний день, дорогие участники, и я поздравляю всех вас с первой в этом году эстафетой! Это уже сорок вторая по счету эстафета, а проходит она в юбилейный год – год 110-летия со дня рождения Александра Яковлевича Березняка - нашего первого главного конструктора, основателя предприятия и просто изумительного, выдающегося авиационного инженера. Дорогие друзья, погода хорошая, снега много, лыжня прекрасная, хоть и довольно трудная. Я желаю всем вам отличных стартов – к победе, к здоровью, к новым успехам! Главный инженер предприятия, депутат левобережной группы Совета депутатов Анатолий Петрович Утриванов обратился к ветеранам, которые в свое время работали с Александром Яковлевичем Березняком: «Спасибо, что вы верны традициям и спорту и сегодня снова здесь, на лыжне». А всех молодых спортсменов призвал поддержать замечательные традиции «Радуги» и с хорошим настроением преодолеть дистанцию лыжных эстафет. Главный судья лыжных состязаний, он же – один из их основных организаторов и комментатор председатель первичной профсоюзной организации Максим Николаевич Щербаков, предоставляя слово доктору, присутствующему, как и положено, на подобного рода спортивных гонках, предупредил участников сразу: «Доктор хоть и на лыжне, но все-таки договоримся: все будет хорошо!». Сергей Николаевич Чупрынин, в свою очередь, пожелал всем спортсменам здоровья, бодрости духа и отличных спортивных результатов. А результаты не заставили себя долго ждать: события разворачивались на лыжне стремительно, и уже через несколько минут после первого старта определились первые победители. В итоге на первом месте среди подразделений ГосМКБ «Радуга» сборная Службы главного инженера, Представительства заказчика и Профкома. На втором месте команда ХПСП – сборная цехов, на третьем – команда ОК-2 и ОК-5. Лучший результат среди сборных команд предприятий и организаций у СШ «Дубна»; на втором месте команда «Динамо», на третьем – сборная ОИЯИ. На первом месте среди общеобразовательных школ города команда школы №1 им. А.Я. Березняка, второе и третье место заняли сборные гимназии №3. Лучший результат среди женщин показала Мария Аликина (команда ОИЯИ); среди мужчин - Илья Медведев (команда СШ «Дубна»). А пока спортсмены-лыжники выясняли на лыжне, кто сильнее и быстрее, у меня было время не только попытаться запечатлеть лучшие моменты лыжных гонок на фотоаппарат, но и побеседовать с ветеранами МКБ, ничуть в своем спортивном азарте не уступающим молодежи. Валентин Андреевич Головко, например, из 42 лыжных эстафет имени легендарного авиаконструктора участвовал в 41! - Когда выходим сюда, на лыжню, – это праздник для всех, - рассказывает он. – А сегодня еще такая отличная погода! В прошлом году, помните, был лед, а в этом - отличный снежок, хорошая лыжня и замечательное настроение! Из 42 лыжных пробегов я пропустил только один раз эстафету - в прошлом году по болезни. Спорт и физкультура в моей жизни и зимой, и летом. Каждый год с другими лыжниками и с ветеранами готовим так называемую Лыжню здоровья протяженностью около двадцати километров. Она проходит от Северной канавы до Кревы, первой сторожки, второй сторожки, Залесья, дамбы… Сделали мостик, осенью ходим, завалы деревьев разбираем. И на этой трассе очень много катается людей, много женщин. Ну разве это не праздник, когда ты бодр, здоров и с хорошим настроением выходишь на лыжню! 10 мая этого года мне исполнится 82 года. Это уже возраст, но я по-прежнему не мыслю жизнь без спорта – это и лыжня, и бег, и велосипед… С таким задором и неподдельной радостью отзывались все без исключения участники эстафет о доброй традиции «Радуги» проводить праздники спорта и вовлекать все больше и больше участников на их старты. И еще: участники состязаний и многочисленные болельщики выражают огромную благодарность руководству ГосМКБ «Радуга» и профсоюзному комитету предприятия за отличную организацию спортивного праздника и возможность сразу нескольким поколениям лыжников Дубны продолжать многолетнюю традицию предприятия. Анна Сухая Фото автора и Алексея Константинова