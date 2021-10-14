В этом году день проведения XXI комбинированного легкоатлетического пробега, посвященного 70-летнему юбилею АО «ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка», выдался как никогда удачным. Погода с самого утра была что надо: ни ветерка, сухо и солнечно. Под стать погоде было и настроение у спортсменов, решивших бегом, на лыжероллерах или велосипеде преодолеть 60-километровую дистанцию, пролегающую от стен прославленного дубненского предприятия, носящего имя своего первого главного конструктора Александра Яковлевича Березняка, до школы имени авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева (ныне музей) в деревне Устиново Кимрского района. Напутствовали участников пробега (на старт на этот раз вышли более семидесяти человек) представители руководства ГосМКБ «Радуга», администрации города, профсоюзного комитета предприятия. Заместитель генерального директора МКБ»Радуга» Александр Александрович Усов пожелал всем спортсменам в юбилейный для предприятия год успешно преодолеть дистанцию, еще больше сплотиться и с отличным настроением финишировать у стен устиновской школы. Отличные условия для этого, как подчеркнул А.А. Усов, созданы оргкомитетом спортивного мероприятия: на трассе все продумано и предусмотрено - от пунктов питания, транспортного обеспечения до безопасности участников и медицинской помощи. И, выражая слова благодарности всему оргкомитету пробега за традиционно образцовую его организацию, Александр Александрович вручил почетную грамоту Совета депутатов председателю первичной профсоюзной организации предприятия Максиму Николаевичу Щербакову «за значительные трудовые достижения, плодотворную работу в области социального партнерства в сфере труда, защиты трудящихся, за большой вклад в развитие физкультуры, спорта и туризма в городе Дубне». Заслуженные награды в этот день получили также спортсмены, которые бегом преодолели всю 60-километровую дистанцию – таких в этом году оказалось двенадцать! Трое бегунов – Васильев Андрей, Высоцкая Александра и Новиков Николай (на фото) сделали это впервые. Пробег – это не просто спортивное действо, это гораздо больше. В нем и продолжение спортивных традиций, и сохранение истории нашего края, и прославление выдающихся авиаконструкторов А.Я. Березняка и А.Н. Туполева… И неудивительно, что маршрут пробега составлен таким образом, что спортсмены отдают дань памяти и уважения нашим прославленным землякам сразу у нескольких памятных мест: у бюста А.Я. Березняка, что рядом с МКБ «Радуга», у мемориальной доски, установленной на доме, где жил Александр Яковлевич, у памятника погибшим в годы войны сельчанам в деревне Шутово Кимрского района, у мемориала в деревне Симоново, где когда-то жил Андрей Николаевич Туполев... Вспоминали спортсмены и Виктора Захаровича Червякова – бессменного председателя коллектива физической культуры ГосМКБ «Радуга», выдающегося работника физической культуры города, без которого этот пробег, как и десятки других мероприятий коллектива, словно осиротел…Но время не стоит на месте, за каждым стартом наступает финиш, а за ним – новые старты, победы, рекорды… Так было и на этот раз. 60-километровая дистанция открыла каждому участнику новые высоты: кто-то улучшил свой личный спортивный результат, кто-то проявил себя как организатор, кто-то обрел новые знакомства, тем более что в пробеге на этот раз участвовали спортсмены из самых разных городов – Дубны, Москвы, Кимр, Конакова и даже Сарапула! На дистанции оказались не просто спортсмены, а коллеги по авиационной тематике. Так, пробег с участием своих представителей поддержали предприятия авиационной промышленности АО «Сарапульский электрогенераторный завод», АО «КБ «Машиностроение» (г.Москва). Под флагами ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка, Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», Союза машиностроителей России, города Дубны и Московской области спортсмены преодолевали километр за километром. Были и очень непростые участки, где бежать (ехать) приходилось по грязной грунтовой дороге, затем «пробуксовывая» в песке и рыхлом грунте. И тут совсем до слез и кома в горле… Ветераны предприятия, на велосипедах сопровождая колонну бегунов, включили на телефонах гимн «Радуги», поднимая дух спортсменов, прославляя МКБ, еще больше наполняя каждый метр дистанции духом патриотизма! В итоге весь путь бегом преодолели двенадцать спортсменов. Это Ватракшин Валентин (г.Москва), Гаврилов Дмитрий (г.Кимры), Зубов Андрей (г. Москва), Кривонос Иван (г. Дубна, ГосМКБ «Радуга»), Лунёв Семён (г. Дубна, ГосМКБ «Радуга»), Помазова Наталья (г.Кимры), Серебряков Иван (г. Кимры, ГосМКБ «Радуга»), Тюрина Ангелина (г.Москва, ФГАОУ ВО РНИМУ), Шорников Юрий (г.Дубна), которые не первый раз уже покоряют эту трассу. И Васильев Андрей (г.Сарапул, АО «СЭГЗ»), Высоцкая Александра (г. Дубна, беговой клуб «Арбуз») и Новиков Николай (г. Конаково, беговой клуб «Марафонец»). Теплый прием главы Устиновского сельского поселения, педагогов и администрации школы-музея им. А.Н. Туполева, а также ребят – юных туполевцев, еще больше растрогал уже порядком подуставшую команду. Так что за чашкой чая с горячими пирогами (чаепитие проходило строго с соблюдением требований Роспотребнадзора) было время, чтоб вдоволь пообщаться, обсудить все нюансы пробега и даже успеть построить планы на будущий год. И, конечно же, поблагодарить всех организаторов мероприятия за прекрасный праздник и возможность быть в числе тех, кто своим личным участием продолжает многолетние традиции градообразующего предприятия и его славного коллектива. Анна Сухая Фото Алексея Константинова