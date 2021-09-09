21-22 августа во Дворце спорта ЦСКА в Москве состоялся очередной международный турнир по пауэрлифтингу по версии WPF в троеборье и в отдельных упражнениях среди всех возрастных групп.

После летнего перерыва участников собралось немало - около 400 из дальних и ближних регионов. Московскую область и наш наукоград представляли тяжелоатлеты клуба «100 Пудофф» Игорь Федоров (возрастная группа 55-59 лет) и Александр Цветков (возрастная группа 60-64 года).

Хорошо выступил Игорь Федоров в весовой категории до 82.5 кг. Использовав все подходы, он установил личные рекорды: приседание - 170 кг, жим лежа - 150 кг и тяга становая - 200 кг. В результате - первое место в троеборье и в параллельном зачете в жиме лежа. Две золотые медали! После большого перерыва у Игоря третье выступление наиболее удачное.

Александр Цветков после вынужденного перерыва впервые участвовал в столь значимом турнире. Александр перенес ковид 3 степени (75% поражения легких) и, тем не менее, нашел в себе силы подготовиться и выйти на помост. Использовав все подходы, он занял первое место в троеборье: приседание - 200 кг, жим лежа - 105 кг, тяга становая - 210 кг. В параллельном зачете в тяге становой спортсмен проиграл по собственному весу спортсмену из Якутии. Заметим, что это далеко не лучшие результаты Александра, и он надеется к новому году полностью восстановиться и добиться значимых побед в спорте.

А.А.ГЕРАСИМОВ