На днях в загородном лагере «Сосновый бор» чествовали победителей Открытого городского турнира по летнему многоборью ГТО на призы заслуженного работника физической культуры Московской области Виктора Захаровича Червякова. Награждение состоялось под занавес первой смены, а провели его директор лагеря Татьяна Васильевна Хапаева, заместитель директора Вячеслав Николаевич Чупрынин и председатель первичной профсоюзной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Николаевич Щербаков. Всю смену ребята состязались в разных дисциплинах – беге, подтягиваниях, прыжках в длину, - тех самых, что входят в комплекс ГТО. И хоть лагерь «Сосновый бор» не стал пока аккредитованной площадкой для сдачи нормативов ГТО, состязания, во время подготовки и проведения которых детишки могут тренироваться и отрабатывать спортивные навыки, очень здорово помогают юным спортсменам успешно сдавать нормативы уже на других площадках. «Сосновый бор» с его уже традиционным турниром на призы В.З. Червякова за несколько лет, что существуют эти состязания, стал хорошей тренировочной базой. Идея организовать в лагере сдачу норм комплекса ГТО принадлежит заслуженному работнику физической культуры Московской области Виктору Захаровичу Червякову. Он один из той самой команды в России, которой удалось в свое время сохранить комплекс ГТО и даже дать ему новую жизнь, развив новый вид спорта как зимний и летний полиатлон. «Был период, когда про ГТО в стране просто напросто забыли, - вспоминает председатель первичной профсоюзной общественной организации ГосМКБ «Радуга» Максим Николаевич Щербаков.- А Виктору Захаровичу (который в то время был вице-президентом Федерации зимнего и летнего полиатлона) и команде многоборцев удалось сохранить это направление. Позже, после выхода Указа президента по развитию и внедрению комплекса ГТО, Виктор Захарович был в команде тех, кто создавал новую таблицу тестирования. Это был очень сложный процесс. Над ним работала кафедра физического воспитания МГУ. И Виктор Захарович с его профессиональным опытом принимал как раз непосредственное участие в калибровке и адаптации этой таблицы, нормативов к современным требованиям физического развития». Виктор Захарович на уровне Министерства принимал первые нормативы ГТО, показывал министрам как правильно выполнять те или иные упражнения. Более того, по инициативе Виктора Захаровича несколько лет назад предприятие ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка стало опытной площадкой по внедрению комплекса ГТО – его сотрудники как раз тестировали новые нормативы. Это был пилотный проект, в который спортивные «радужане» активно включились. «Мы тогда отрабатывали на практике все эти нормативы, корректировали их, - вспоминает М.Н. Щербаков.- И четкость Виктора Захаровича, его пунктуальность и профессионализм всей его команды позволили получить тот комплекс ГТО, который сегодня применяется». Выполнить комплекс ГТО достаточно сложно даже спортсмену. Понимая это, а также то, что все спортивные навыки закладываются в детстве, Виктор Захарович и выступил с инициативой организовать в лагере «Сосновый бор» условия для отработки и сдачи комплекса ГТО. Директор лагеря Татьяна Васильевна Хапаева тут же поддержала эту идею. И спустя некоторое время в лагере появилась и беговая дорожка, и турники – одним словом все необходимое специализированное оборудование. На нем ребята отрабатывали спортивные навыки, после чего проводились состязания на призы Виктора Захаровича Червякова. В этом году впервые этот турнир по летнему многоборью прошел без него… … На торжественном награждении победителей Открытого городского турнира по летнему многоборью ГТО на призы заслуженного работника физической культуры Московской области Виктора Захаровича Червякова собрались все отряды. Под аплодисменты и подбадривающие речёвки сверстников победители поднимались на пьедестал почета, где им вручали медали, грамоты и кубки. Такие же состязания пройдут и во всех других сменах, а лучших спортсменов обязательно наградят. И главное то, что эти спортивные навыки в будущем ребятам обязательно пригодятся и просто в жизни, и тем более, если кто-то из них решит сдавать комплекс ГТО. А это как раз то, к чему стремился коллектив «Соснового бора» и сам Виктор Захарович Червяков, заложивший добрую традицию давать ребятам старт к спортивным успехам. Анна Сухая Фото автора