Март и апрель для спортивно-оздоровительного клуба «100 пудофф» были очень насыщены спортивными мероприятиями. Шесть турниров различного уровня прошли за этот период среди детей и взрослых. В Сергиевом Посаде на Родине А.С. Айвазяна - члена сборной СССР рекордсмена мира в рывке состоялся памятный турнир среди юношей и девушек. Участие в нем приняли шесть городов, в том числе и Владимирская область. Замечательно выступили ребята клуба «100 пудофф» из Дубны под руководством тренера МСМК СССР А.Н.Цветкова – это Погула Иван, Ершов Кирил, Шульга Софья, Акиндинов Артем (самый молодой участник, ему 8 лет) и Акиндинов Арсений. Четыре первых места и одно второе в своих весовых категориях - таков результат юных спортсменов. Открытый Чемпионат Москвы среди ветеранов, который состоялся в СК «Гриф», для Екатерины Погулы оказался весьма успешным. Она была удостоена второго места и установила личный рекорд в сумме двоеборья. Традиционный турнир, посвященный 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне прошел в клубе «100 пудофф». Он собрал рекордное количество участников - более 60 (из них 25 девочек) из десяти городов Московской, Владимирской, Калужской областей. Турнир в очередной раз организовал МСМК СССР А.Н.Цветков. Результаты всех участников очень высоки, более того, борьба была в «своих» весовых категориях до последнего подхода! В результате упорной борьбы спортсмены из Дубны клуб «100 пудофф» заняли призовые места: Шульга Софья - 4 место, Николаев Ваня - 1 место, Акиндинов Артемий - 2 место, Погула Иван - 1 место, Иващенко Андрей - 1 место, Рыжов Кирилл - 2 место. В «абсолютке» с большим перевесом выиграла Сараметова Карина г. Балашиха (тренер ЗТР Иваненко Павел). Среди ребят в абсолютном зачете победил Куракин Даниил (с. Совхоз «Боровский», Калужская область, тренер Гаранин Игорь). Все участники отмечали высокую организацию турнира, а также высокий уровень подготовки самих спортсменов. Жаль только, что памятный турнир, традиционно проводимый в канун очередной годовщины Великой Победы, так и не удостоила своим вниманием городская администрация… Во второй день турнира соревновались взрослые по пауэрлифтингу. Лучший результат в абсолютном зачете показала Волкова Мария (ВЦ «Шоколад») с, можно сказать, феноменальным результатом – 175 кг присед, 105 кг жим и тяга становая 175 кг, 455 кг - сумма троеборья! Среди мужчин в абсолютном зачете первое место занял Тихомиров Михаил («100 пудофф», г.Дубна), на втором месте Борисов Николай (г. Солнечногорск), на третьем месте - Чесноков Александр (клуб «100 пудофф»). 17 апреля на малой арене в «Лужниках» состоялся спортивный фестиваль по силовым видам спорта, проводимый под эгидой департамента Москвы. Это был поистине грандиозный праздник! Он объединил десятки видов спорта, а его основным лозунгом стали справедливые слова: главное - не победа, а участие. Дубненская спортсменка Екатерина Погула выиграла и в своей категории, и в абсолютном зачете. В эти же дни в Долгопрудном проходил международный турнир по одной из версий пауэрлифтинга. Дубну на этих состязаниях представляли спортсмены клуба «100 пудофф». Так Антипин Андрей в весовой категории 110 кг набрал сумму троеборья 732,5 кг, тем самым выполнил норматив МС России в данной федерации. Нарышкин Виктор занял третье место в весовой категории до 90 кг, показав 575 кг в сумме троеборья. Шарапов Игорь удостоен первого места в категории до 125 кг. У него - 745 кг сумма троеборья и рекорд мира в приседании (282,5 кг) среди ветеранов в данной возрастной группе. Поздравляем всех участников и победителей турниров! Успешных тренировок и новых спортивных результатов! Александр Герасимов Фото участников и организаторов турниров