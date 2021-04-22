60-летний юбилей первого полета человека в космос – советского космонавта Юрия Гагарина в нашем городе отмечали не только культурными, познавательными, патриотическими мероприятиями. Спортивные команды предприятий «ПРОМТЕХ-Дубна», ГосМКБ «Радуга» имени А.Я. Березняка и Объединенного института ядерных исследований решили приурочить к этому юбилею соревнования – Спартакиаду имени Ю.А. Гагарина.

Инициатором проведения Спартакиады выступила компания-резидент ОЭЗ «ПРОМТЕХ-Дубна», посчитав, что состязания не только помогут популяризировать физическую культуру, спорт и активный образ жизни, но также расширят дружеские связи между сотрудниками крупнейших градообразующих предприятий города. Да и еще раз подчеркнуть значимость Дня космонавтики - одного из важных праздников аэрокосмической отрасли, - дело нужное, особенно в нашем городе, имеющем непосредственное отношение к авиационной и космической областям промышленности.

Идею проведения спортивных состязаний поддержал Центр поддержки физической культуры и спорта АНО «Элемент» (председатель Саркисов А.С.), который и взял на себя основную часть организационных вопросов.

Соревнования проходили во Дворце спорта «Радуга» по трем видам спорта – волейболу, стритболу и мини-футболу. Команды участников на торжественном открытии приветствовали заместитель генерального директора по персоналу АО «ПРОМТЕХ-Дубна» Инна Жукова и председатель профсоюзного комитета ППО «ГосМКБ «Радуга» Максим Щербаков. Они пожелали всем участникам интересной борьбы, после чего в самом что ни на есть космическом духе дали старт играм легендарным «Поехали!».

Борьба за победные кубки оказалась горячей. К вечеру (после рабочего дня) подтянулись болельщики, так что в некоторые моменты эти товарищеские игры, как их кто-то назвал в самом начале, больше походили на ярое спортивное действо.

В каждой из игр определился свой победитель. Команды наградили кубками и небольшими памятные призами от организаторов АО «ПРОМТЕХ-Дубна». Все участники довольны и главное – появилось желание еще больше тренироваться, чтобы вновь встретиться на таких товарищеских матчах и показать красивую игру.

Анна Сухая

Фото автора и участников спартакиады