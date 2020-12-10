В минувшие выходные в Дубне проходило Первенство России по практической стрельбе из пистолета. Два дня на площадках дубненских спортивных объектов – во Дворце спорта «Радуга» и СШ «Волна» шла ожесточенная борьба за чемпионский титул.

Более 160 участников из 25 регионов России демонстрировали свое мастерство в этом виде спорта. Сахалинская, Липецкая, Иркутская, Владимирская области, Ставропольский край, Башкортостан, город Севастополь, Челябинская, Тульская и, конечно же, Московская области… География приехавших на состязания спортсменов не ограничивается даже этими регионами и городами.

Но у нас, горожан, есть особый повод для гордости – спортсменам дубненского клуба «Спарта», выступавшим в составе сборной Московской области, в разных классах удалось подняться, в том числе, и на высшую ступень пьедестала! Александр Тарасов (на фото на высшей ступени пьедестала), Александр Соловьев, Алина Мокроусова, Александр Горюнов, Александр Персианов, Иван Чапарин, Владимир Яковлев, Никита Шуренков, Илья Акишин, Антон Баландин, Анастасия Большакова под руководством старшего тренера Федерации практической стрельбы России Андрея Киселева, показали отличные результаты, внеся в копилку сборной 9 золотых, 5 серебряных и 3 бронзовые медали в личном зачёте, командном зачете и в дуэльной стрельбе.

Награждение сильнейших спортсменов проводили президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин, глава Дубны Сергей Куликов и директор ДЮСШ «Дубна» Алексей Чарыков. С победными кубками и медалями лучшие стрелки получили денежные сертификаты от компании «Кольчуга».

Анна СУХАЯ. Фото автора

Подробный материал с соревнований в следующем выпуске «Встречи».