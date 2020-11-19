К сожалению уже второй год подряд школа Олимпийского резерва по волейболу не проводит турнир памяти Рудковского В.Г. Восьмого ноября соревнования были проведены в частном порядке.

В турнире приняли участие пять сильнейших команд города. Для большинства волейболистов участие в этом турнире – не просто спортивный азарт, а дело чести. Ведь Владимир Григорьевич Рудковский – знаковая фигура дубненского волейбола.

Он был основоположником создания и развития в нашем городе волейбольной школы. С 1971 по 2011 годы, ровно 40 лет, Владимир Григорьевич трудился на благо и развитие волейбола в городе, области, СССР, России. Он воспитал не одно поколение волейболистов. За высокие результаты работы и достигнутые успехи в подготовке перспективных спортсменов для сборных команд Московской области, России и команд мастеров в 1994 году школе был присвоен статус олимпийского резерва. Школа сохраняет его по настоящее время, и в этом немалая заслуга Владимира Григорьевича. Детские команды Рудковского на протяжении всех лет принимали участие в первенствах Московской области и России, занимая призовые места и становясь чемпионами. Команды юношей старших возрастов участвовали в первенствах, чемпионатах Московской области среди взрослых коллективов. Молодежная команда Дубны под руководством опытного тренера В.Г. Рудковского в 2001 году стала чемпионом Международного фестиваля физической культуры и спорта в г.Сеуле.

Владимир Григорьевич - тренер по призванию, талант которого сыграл огромную роль в подготовке высококвалифицированных спортсменов. С 1975 по 1990 год он руководил сборными командами юношей Московской области. За этот период сборные команды юношей 1960гр.,1961 г.р., 1964 г.р. были призерами СССР и России. Лучшие игроки были приглашены в команды мастеров. На протяжении тридцати лет В.Г. Рудковский выполнял огромную работу как председатель городской федерации волейбола. Под его руководством проводились первенства города среди школьников, которые способствовали агитации и пропаганде волейбола и спорта среди учащихся города. Умение организовывать и проводить первенства города по волейболу среди взрослых коллективов порождали желание у игроков выигрывать, побеждать и как можно дольше быть в спорте.

Но вернемся к недавним состязаниям по волейболу, проведенным в память о тренере. В ходе захватывающих игр сильнейших команд определились призеры и победители. Так, 3 место заняла команда ОИЯИ, 2 место у команды «105 элемент». Чемпионом стала команда «Большая Волга». Также были определены лучшие игроки каждой команды. Ими стали Рахманов Андрей, Герасимов Илья, Ижболдин Дмитрий. Всех их наградили и вручили небольшие памятные призы.

Команды выражают огромную благодарность за помощь в проведении соревнований и судействе Кривозубовой Анне и Карасёвую Александру, а также спонсору турнира - клинике эстетической косметологии «VIP» и лично директору Журавлевой Анастасии.

Анна Сухая