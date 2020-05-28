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МФЦ начинает принимать посетителей Печать
28.05.2020 06:35

С 25 мая возобновили работу многофункциональные центры Подмосковья. Первым посетителем дубненского МФЦ стал глава города Максим Данилов – он лично проверил готовность учреждения и его сотрудников к приему посетителей.

Как отметили в администрации города, возобновлять свою деятельность МФЦ будут поэтапно в строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических стандартов. Сначала их будет можно посещать только юридическим лицам по предварительной записи через колл-центр по телефону: 8 (800) 550-50-30 доб. 352251. На первом этапе будет доступно получение семи видов госуслуг. На втором этапе — уже более 50 услуг, в том числе для физических лиц. На третьем этапе МФЦ вернутся к полноценной работе.

Глава Дубны М. Н. Данилов побывал в МФЦ города и лично убедился, что сотрудники обеспечены антисептиками и средствами дезинфекции, а влажную уборку и дезинфекцию в помещениях проводят дважды в день. Также проводятся обеззараживание воздуха и проветривание. Сотрудники учреждения подчеркивают, что приходить в МФЦ необходимо в маске и перчатках, в помещении следует соблюдать социальную дистанцию. Гражданам с повышенной температурой, насморком и кашлем посещение центров запрещено.

Посещение МФЦ физическими лицами предусмотрено на втором этапе, сроки которого пока не обозначены и будут зависеть от уровня заболеваемости на территории Подмосковного региона.
  		 
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