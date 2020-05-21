ОЭЗ «Дубна» присоединилась к акции «Лес Победы». В этот юбилейный 75-й год Великой Победы эколого-патриотическая акция проходит до 20 мая. Увековечить память воинов, павших в Великой Отечественной войне, - это задача каждого ныне живущего, именно поэтому руководством Управляющей компанией ОЭЗ «Дубна» было принято решение по участию в акции «Лес Победы». Это не просто высадка деревьев и кустарников, это прежде всего воспитание у людей бережного отношения к природе.

Специалистами Управляющей компании проведена работа по благоустройству сквера на территории участка №1 «Российского центра программирования», в ходе которой произвели высадку 75 сосен в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, также дополнительно были высажены туи в количестве 45 шт. Все деревья хвойные, они делают наш воздух чище и ароматнее.

Работы проводились в несколько этапов, с привлечением небольшого количества специалистов и с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Светлана Жукова

Фото http://oezdubna.ru/