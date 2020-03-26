В Дубне создан оперативный штаб, который в ежедневном режиме осуществляет мониторинг ситуации и в наукограде, и в соседних районах Тверской области. Ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в нашем городе не выявлено. По данным на 19 марта, 56 человек находятся на самоизоляции по месту жительства, из них 43 прикреплены к МСЧ-9, 13 - к поликлиникам Дубненской горбольницы. Глава Дубны заверил, что мест для размещения инфекционных больных достаточно, имеются в наличии 30 аппаратов искусственной вентиляции легких и все средства защиты для медперсонала. Сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Дубны подробно консультируют по различным аспектам всех, кто позвонил на номер 112. Кроме того, в Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу: 8-800-550-50-30. Максим Данилов напомнил, что в Дубне и регионе объявлен режим повышенной готовности. Введены ограничения на проведение массовых мероприятий: не более 50 человек. С профилактическими целями отменены концерты, спектакли, спортивные соревнования, занятия в кружках и секциях. Школьникам продлили каникулы, студенты переходят на дистанционное обучение. По поручению главы города 19 марта были закуплены первые 38 продовольственных наборов: сахар, масло, крупа, сгущенка и другие продукты. Сотрудники Администрации и волонтеры передают продуктовые наборы одиноко проживающим пенсионерам и семейным парам старше 60 лет. - Дом-интернат «Рождественский», где в настоящее время 26 проживающих, обеспечен продуктами и медикаментами. Сотрудники управления соцзащиты обзванивают семьи с пятью и более детьми (в Дубне 25 таких семей), а также связываются по телефону с дубненцами старше 60 лет (в этой возрастной категории у нас 18 тысяч жителей), спрашивают, нужна ли помощь. Создан волонтерский отряд, 30 человек, при необходимости к работе готовы подключиться молодежные организации, - сообщил Максим Николаевич. Поставки товаров налажены во всех розничных сетях на территории Дубны. В магазинах наблюдается некоторый ажиотаж: так, всего за три дня спрос на крупы вырос на 300%. Но запасы на складах имеются. - Паники быть не должно, - несколько раз повторил Максим Данилов. И добавил: - Надеемся, что своевременно принятые меры на уровне региона и города помогут избежать вспышки заболевания и полностью обезопасят жителей. Депутат Мособлдумы Александр Орлов рассказал о деятельности областных парламентариев в этот сложный период, а также предостерег жителей от провокаций: во многих подъездах появляется реклама средств для лечения и профилактики коронавируса. Это фейковые объявления, подчеркнул депутат и предложил сообщать о них в Госжилинспекцию, а достоверную информацию получать только из официальных источников и по телефону горячей линии 8-800-550-50-30. Подготовила Ирина Алексеева Дорогие дубненцы! Новая коронавирусная инфекция передаётся от больного человека к здоровому через близкие контакты. Люди «серебряного» возраста старше 60 лет находятся в группе особого риска. У пожилых людей из-за нагрузки на иммунную систему возможны осложнения. Чтобы сохранить здоровье наших бабушек и дедушек, необходимо осведомить их о мерах профилактики новой коронавирусной инфекции: Старайтесь реже посещать общественные места.

Запаситесь одноразовыми бумажными платочками.

Пользуйтесь салфетками для дезинфекции.

Попросите близких или сотрудников социальной службы помочь с оплатой счетов и покупкой продуктов.

Ограничьте контакты с близкими, вернувшимися из-за границы, если у них появились симптомы простуды.

Если вы заболели простудой, а ваши близкие недавно вернулись из-за границы, сообщите об этом врачу.

Вызывайте врача на дом, а не ходите в поликлинику.

Тщательно соблюдайте рекомендации врача по лечению имеющихся у вас хронических заболеваний.

Часто мойте руки с мылом. Давайте позаботимся о здоровье наших близких!