Двадцать третьего марта губернатор Московской области Андрей Воробьев провел совещание с руководящим составом областного правительства. Обсуждались дополнительные меры адресной социальной поддержки, которые будут предоставлены в период карантина пожилым жителям 65 лет и старше, а также гражданам, имеющим хронические заболевания. Режим введен на территории Подмосковья в связи с необходимостью снижения риска распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

«Важно, чтобы максимально большое количество людей, особенно старшего возраста, могли сейчас находиться дома. Для всех жителей старше 65 лет мы предусмотрели выплату 3 тысячи рублей, чтобы, находясь дома, они могли распланировать свой бюджет с учетом дополнительных ресурсов, - сказал Воробьев. - Хочу поблагодарить социальный блок. В выходные коллеги обзванивали всех пенсионеров для того, чтобы выяснить, какую помощь им можно оказать».

Губернатор сообщил, что жителям старшего возраста на дом будут доставляться комплекты товаров первой необходимости: «Мы предусмотрели из внебюджетного фонда продуктовые наборы. Прошу подготовить также медицинский набор, который можно будет доставить нашим пенсионерам».

Режим домашнего карантина действует в период с 26 марта по 14 апреля, как для работающих, так и неработающих пенсионеров. Работодатель обязан предложить людям пожилого возраста трудиться удаленно с сохранением зарплаты. Доставку продуктов и лекарств для пенсионеров, находящихся дома в период карантина, будут осуществлять социальные службы и волонтеры.

Дополнительные меры поддержки также разрабатываются для предприятий и организаций, деятельность которых была временно приостановлена из-за введения режима карантина.

«Важно максимальную помощь оказать среднему и малому бизнесу. Сегодня они испытывают очень серьезную нагрузку, спрос упал. Необходимо подставить им плечо, спросить, что же в первую очередь мы должны сделать», - подчеркнул губернатор.

Пресс-служба губернатора Московской области

Фото mosreg.ru