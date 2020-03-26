Заседания четырех постоянных комиссий Совета депутатов городского округа Дубна состоялись 19 марта. Бюджетные корректировки стали темой для обсуждения на комиссии по бюджету, финансам и налогам под председательством Евгения Углова. Основные изменения касаются объемов финансового обеспечения пяти муниципальных программ: «Культура», «Управление имуществом и муниципальными финансами», «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса», «Формирование современной комфортной городской среды» и «Цифровое муниципальное образование». В 2020 году за счет безвозмездных поступлений из других бюджетов доходы городской казны увеличатся более чем на 3,2 млн рублей. Помимо прочего, выделено 1,3 млн рублей на проведение мероприятий по празднованию 75-летия Победы. В бюджете предусмотрены средства в размере 13,44 млн рублей на асфальтирование 19 дворовых территорий на условиях софинансирования. Члены комиссии запросили сведения о перечне дворов, где будут отремонтированы дороги и тротуары. И единогласно проголосовали за то, чтобы вынести все корректировки на рассмотрение Совета. На комиссии по вопросам местного самоуправления, экологии, информатизации и общим вопросам вновь обсуждался отчет главы городского округа Дубна о своей работе и деятельности Администрации за 2019 год. - На февральском Совете мы с коллегами попросили уточнить и сделать более развернутой информацию по отдельным блокам, в том числе по взаимодействию органов представительной и исполнительной власти. Сегодня, изучив все дополнения, дали еще ряд рекомендаций. Надеемся, что наши замечания будут учтены в окончательной редакции отчета, - прокомментировал председатель комиссии Ярослав Викулин. Самым продолжительным по времени стало заседание комиссии по градостроительству, имущественным и земельным отношениям под председательством Александра Ксенофонтова. Первый из трех вопросов вызвал горячую дискуссию с участием жителей улицы Новоподберезской. Владельцы частных домов выступают против установленного публичного сервитута Газораспределительной сети города Дубны в связи с тем, что границы такого сервитута накладываются частично на их частные земельные участки. Несколько десятилетий назад, когда осуществлялась застройка улицы, газовая труба прокладывалась в метре от границ земельных участков жителей. По их словам, охранная зона газораспределительной сети в то время составляла по метру в каждую сторону от оси газовой трубы. В 2000 году Постановлением Правительства РФ охранная зона газораспределительной сети установлена в размере двух метров от оси трубы. И новые границы охранной зоны на кадастровых картах «перемахнули» через заборы, оказавшись на участках граждан. Представители АО «Мособлгаз» рассказали, что публичный сервитут устанавливается в соответствии с Земельным кодексом РФ и нужен для беспрепятственной эксплуатации, подземных газопроводов, их капитального и текущего ремонта. Это не лишает землевладельцев их собственности на земельные участки, лишь накладывает определенные Постановлением Правительства РФ ограничения на строительные и хозяйственные работы в охранной зоне закопанной трубы. Однако жители частного сектора считают свои права нарушенными, поскольку нет никакого договора (соглашения), регламентирующего отношения между собственниками земельных участков и АО «Мособлгаз» - собственником газораспределительной сети. По мнению депутатов, в данном случае негативные эмоции во многом обусловлены недостаточной информированностью жителей об установлении публичного сервитута. Сотрудникам Администрации рекомендовано дать подробные разъяснения по всем нюансам установления публичного сервитута. А по поводу договора или соглашения гражданам следует обращаться в АО «Мособлгаз». На комиссии договорились, что необходимые работы сотрудникам газовой службы следует осуществлять максимально аккуратно, без повреждения чужого имущества. Также выяснилось, что в ближайших планах у АО «Мособлгаз» каких-либо существенных ремонтов в данном районе не предусмотрено. Вынужденным и безальтернативным шагом можно назвать передачу в залог муниципального недвижимого имущества, которым на правах долгосрочной аренды распоряжается АО «Энергия-Тензор». Производственный комплекс, включая котельную и другие строения в микрорайоне Большая Волга, уже используется для обеспечения обязательств по возврату банковских кредитов. Но градообразующее предприятие снова просит депутатов согласовать залог имущества для погашения предыдущего займа и открытия новой кредитной линии. В справке-обосновании «Энерготен» указывает, что часть населения оплачивает услуги по схеме 1/12 от годового объема затраченной тепловой энергии, а за поставку газа перечислять деньги нужно сразу. Кроме того, уже четвертый год кассовый разрыв увеличивается в связи с тем, что установленные нормативы на подогрев горячей воды ниже фактических затрат в домах с закрытой системой горячего водоснабжения. Поисками выхода из тупиковой ситуации занимается и руководство предприятия, и Администрация городского округа, и Совет депутатов, но компенсировать недополученные средства пока не удается. Члены комиссии считают, что ресурсоснабжающую организацию, которая оказывает социально значимые услуги в коммунальной сфере, необходимо поддержать. Депутаты заслушали отчет Комитета по управлению имуществом города Дубны Московской области о результатах приватизации в 2019 году и заключение Контрольно-счетной палаты на соответствующий отчет. Председателю Комитета по управлению имуществом указано на нарушения, допущенные при осуществлении приватизации объектов муниципальной собственности: в частности, на отсутствие таких документов, как Решение об условиях приватизации муниципального имущества, нарушение сроков утверждения прогнозного плана приватизации и другие. Отчет будет включен в повестку дня очередного заседания Совета депутатов. Постоянная комиссия по образованию, культуре и туризму (председатель Александр Руденко) детально изучила проект Положения о комитете по культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Депутаты высказали свои предложения: более четко структурировать новое подразделение Администрации городского округа, обозначить все направления деятельности и задачи, которыми будут заниматься сотрудники. Взвешенные решения по всем вопросам, проработанным на комиссиях, будут приняты Советом депутатов на плановом заседании в последний четверг марта. Совет депутатов городского округа Дубна