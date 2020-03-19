(Из ежегодного отчета главы г.о. Дубна М.Н. Данилова, публикуется в сокращении) Во Дворце культуры «Октябрь» состоялся отчет главы Дубны о проделанной работе в 2019 году. М.Н. Данилов затронул в нем, пожалуй, все основные сферы городской жизнедеятельности – много говорил об экономике, образовании, спорте и культуре. Затронул сферы градостроительства, городского хозяйства, здравоохранения. Говорил, и это активно обсуждали многие городские руководители уже после представленного отчета, об успехах нашего города в минувшем году. О том, что удалось сделать большой команде администрации, директоров муниципальных и градообразующих предприятий, представителям общественных движений, в том числе и молодежных образований. А вот о том, что сделано не было, то есть о проблемах, не решенных вовсе либо решенных не до конца, - ни слова. Но на то он, видимо, и отчет главы города, чтобы говорить о приятном, жизнеутверждающем и, вспоминая успехи ушедшего года, высказать свое уважение со сцены каждому, кто внес свою лепту в их свершение. О проблемах, которых тоже хватает в городе, нужно говорить, в том числе и публично. Но поскольку в прозвучавшем отчете главы речь об этом не шла – будем об успехах… Свой традиционный отчет Максим Николаевич Данилов начал далеко не по традиционному сценарию. Выразив глубокое уважение, он поздравил нескольких ветеранов Великой Отечественной войны с предстоящим юбилеем Победы и вручил им юбилейные медали. Под аплодисменты всех собравшихся в этот день в ДК (зал аплодировал стоя) глава города спустился к креслам ветеранов и, надевая им на грудь медали, говорил теплые слова благодарности за Победу, за наше мирное небо и за то, что когда-то, больше чем семь с половиной десятков лет назад, эти хрупкие девчонки и совсем юные мальчишки выстояли в схватке с врагом и вырвали у него из рук долгожданную Победу. Это было очень трогательно и волнительно. Подводя итоги работы, как отметил М.Н. Данилов, можно говорить, что Дубна, ее жители прожили интересный результативный год: - Власть должна работать для людей, для жителей города. Поэтому главными приоритетами Администрации в 2019 году стали повышение уровня и качества жизни населения, переселение граждан из ветхого и аварийного жилья, создание достойных условий для здорового образа жизни, развитие малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций, поддержка социальной сферы, обеспечение безопасности. Работники администрации – это люди, которые хорошо знают город, жителей, их проблемы и чаяния. В своем отчете я остановлюсь на основных направлениях деятельности Администрации и городских служб, - подчеркнул М.Н. Данилов. Экономика Ее основа – налоги и сборы. В течение 2019 года проводилась работа по внесению изменений и уточнений в бюджет городского округа. Всего он претерпел 14 корректировок, в результате чего по учету налогового органа поступления во все уровни бюджетов (с учётом отчислений в государственные и внебюджетные фонды) составили более 12 млрд рублей. При этом доходная часть собственного бюджета города выполнена почти на 95% и составила 3 млрд 276 млн 94 тыс. рублей. Расходная часть бюджета реализована на 87,8% и составила 3 млрд 222 млн 901 тыс. рублей. Бюджетная политика прошлого года была ориентирована прежде всего на повышение уровня жизни населения и сохранение стабильности в городе. Более 51% расходов имели социальную направленность. В то же время по итогам года бюджет исполнен с профицитом, его размер более 53 млн рублей. Налоговые и неналоговые доходы исполнены почти на 102% от плановых показателей и составляют 1 млрд 365 млн 52 тыс. рублей (что выше уровня исполнения таких доходов в 2018 году). В экономике города в прошлом году наметились положительные тенденции - увеличился объём отгруженной продукции собственного производства, а также выполненных работ и услуг по всем видам экономической деятельности. Общая сумма оборота по данным направлениям составила более 31 млрд рублей. Возрос и оборот розничной торговли. В 2019 году этот показатель превысил 13 млрд рублей. В прошлом году Дубна приняла участие в четырёх национальных и восьми федеральных проектах. По большей части из них работа продолжится и в 2020 году. В течение прошлого года четыре заседания провела Городская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений. Результатом ее работы стало обращение к губернатору Московской области о возможности изменения порядка оплаты жителями коммунальной услуги по обращению с ТБО. В 2019 году при поддержке Совета депутатов двум семьям предоставлена льгота - освобождение от уплаты налога на имущество физических лиц одного из родителей. Также в течение года оформлено 188 справок на льготу по земельному налогу. Несколько дубненских семей признаны малоимущими. Образование В 35 учреждениях образования обучаются более 14 тысяч детей и подростков. На сегодня очереди в детские сады и ясли в городском округе нет. Коллективы детских садов «Гвоздика», «Созвездие», «Радость» стали победителями всероссийских и областных профессиональных конкурсов. Четыре школы - гимназии №3 и №8, лицей №6 и лицей «Дубна» - входят в «ТОП-100 школ Подмосковья». Максимальной оценкой для педагогов и учеников лицея №6 стало пятое место в рейтинге «100 лучших школ Московской области». Этот же лицей вошёл в «ТОП-20 школ Московской области - лидеров олимпиадного движения». По результатам муниципальной внутренней оценки доля обучающихся на «4» и «5» составила более 60%, это выше областного результата. В то же время превышены и целевые показатели министерства образования Московской области по всероссийским олимпиадам школьников. Уже в первом полугодии 2019 года 42% участников регионального этапа таких состязаний стали победителями и призёрами. А двое дубненских ребят стали призёрами заключительного этапа ВсОШ. Это ученик 11 класса лицея № 6 Адамян Григор, он победил в олимпиаде по физике, и ученица гимназии №11 Перелыгина Анна – она победила в олимпиаде по французскому языку. В прошлом году в рамках федерального проекта «Современная школа» (Национального проекта «Образование») и областной программы «Образование Подмосковья» для поддержки организаций, работающих с детьми маломобильных групп, муниципальной школе «Возможность» выделено почти 4 миллиона рублей из федерального, областного и местного бюджетов. Эти средства пошли на закупку специального оборудования. На содержание зданий и сооружений и недопущение аварийных ситуаций, а также благоустройства территорий в 2019 году затрачено более 51 миллиона рублей. Значительный объем работ по капитальным ремонтам проведён в школах №№ 3, 5, 6, 8, 9, 11, школе «Возможность», детских садах «Рябинка» и «Мишутка», оздоровительном лагере «Сосновый бор». С прошлого года во всех школах введена физическая охрана. А с 1 января этого года все учебные заведения охраняются круглосуточно. В школах №№ 1, 7 и 11 установлена система контроля доступа. Во все образовательные учреждения закуплены автономные (переносные) кнопки тревожной сигнализации. В детских садах установлены домофоны. На базе Центра развития образования создана служба сопровождения замещающих и приёмных семей для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2019 году трое учителей получили свидетельства на приобретение жилья по программе «Социальная ипотека». Глава города выразил благодарность всем педагогам Дубны. Благодаря их слаженной системной работе наш наукоград сегодня находится в самом высоком кластере по показателям образовательного результата и уровня организации образовательного процесса. Максим Николаевич поздравил Моисееву Светлану Эдуардовну - учителя математики десятой школы - она стала победителем Всероссийского конкурса лучших учителей в рамках приоритетного национального проекта «Образование». Здравоохранение Приоритетной задачей стало введение в эксплуатацию нового хирургического корпуса. Старый корпус построен 64 года назад и сегодня не способен вместить всех нуждающихся в помощи пациентов. В новом корпусе открыты самостоятельные отделения: общей хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, отделение гинекологии. Созданы новые отделения онкологии, абдоминальной хирургии. Планируется открытие отделения краткосрочного пребывания. Число проводимых операций увеличится вдвое. Еще один аппарат МРТ и эндоскопическое отделение позволят ускорить проведение обследований. Все отделения нового корпуса полностью обеспечены высококвалифицированными специалистами, и в эти дни уже вовсю работают новые операционные, где проходят сложнейшие операции. В 2019 году МСЧ №9 ФМБА России оказывала медицинскую помощь не только сотрудникам Объединенного института ядерных исследований. Её амбулаторно-поликлиническая служба представлена поликлиникой для взрослых, женской консультацией и стоматологическим отделением. В среднем они принимают более 1200 пациентов в день. В 2019 году за счёт бюджетных средств проведен ремонт крыши здания женской консультации, заменены 107 оконных блоков поликлиники для взрослых, установлен пандус для пациентов с ограниченными возможностями, сделан ремонт третьего этажа и некоторых кабинетов поликлиники для взрослых. Молодежная политика Одним из ее приоритетных направлений остается общественное патриотическое движение «Юнармия». В Дубне более 200 юнармейцев. Большое внимание уделяется волонтёрскому движению. Члены Волонтёрского центра университета «Дубна» привлекаются к организации городских мероприятий. В восьми школах города созданы волонтёрские отряды, а также такие объединения функционируют в колледже «Дубна» и аграрно-технологическом техникуме. На базе последнего уже в этом году будет создан общегородской волонтёрский центр. Социальная работа Сегодня в нашем городе проживает почти три тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья, из них более двухсот - дети. В 2019 году в рамках проекта «Увеличим доступные маршруты в два раза» специалистами социальной службы сформирован и утверждён список участников. На сегодня создано 28 маршрутов, в которые вошли важные бытовые, социальные и культурные объекты. Все точки оборудованы необходимыми средствами доступа, а на 17 объектах произведены ремонтные работы. Успешно реализуется программа «Добрый час», что позволяет членам социально незащищенных семей, людям с ограничениями здоровья, пенсионерам заниматься различными видами спорта абсолютно бесплатно в современных физкультурно-оздоровительных спортивных комплексах. С октября прошлого года начали реализацию губернаторского проекта «Активное долголетие в Подмосковье». Люди старшего возраста могут бесплатно посещать занятия. На сегодняшний день такими услугами пользуются более трёхсот человек. Культура Сегодня в пяти основных и четырёх дополнительных учреждениях культуры обучается почти две с половиной тысячи детей и подростков. За год лауреатами первой, второй и третьей степени различных конкурсов стали более 250 ребят. Всего же в таких мероприятиях приняли участие более тысячи человек. Концертный хор Хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна» удостоен Гран-при Московского областного открытого конкурса. Коллектив также принял участие в праздничном юбилейном концерте в Большом зале консерватории, посвященном 160-летию Русского музыкального общества. В рамках подготовки к новому учебному году проведены косметические ремонты, в Хоровой школе мальчиков осуществлен частичный ремонт кровли здания школы. За счет областного финансирования по программе «Доступная среда» в Детской музыкальной школе провели ряд работ, направленных на комфортное пребывание в ней детей из маломобильных групп. В 2019 году муниципальные библиотеки города переформатированы в полноценные культурно-просветительские центры. Сегодня здесь завершено введение единого электронного читательского билета, и теперь любой желающий может зарегистрироваться и получить доступ к ресурсам Президентской и Национальной электронных библиотек. Муниципальная библиотека левобережья за отчётный период провела более 300 мероприятий, в них приняли участие почти 55 тысяч человек. В свою очередь городские власти постарались обеспечить эту библиотеку книгами, периодическими изданиями, оргтехникой. В Библиотеке семейного чтения также стараются обеспечить максимально комфортные условия. В детском отделе произведена замена старых деревянных окон на пластиковые. В отделе библиотеки на Черной речке закончен ремонт потолка и заменены приборы освещения на более экономичные светодиодные.Приобретены книги, несколько десятков наименований периодики и читательские билеты. Успешно продолжил свою деятельность и муниципальный Музей археологии и краеведения. Сотрудниками проведено 368 экскурсий, 14 выставок, 10 массовых мероприятий и прочитано 29 лекций. Всего в таких акциях поучаствовало более 20 000 человек. Также на базе экспозиции «История создания крылатых ракет в Дубне» проведено 5 образовательных программ, на которых присутствовали более 200 студентов. Дубненский симфонический оркестр в 2019 году провел 55 концертов. Коллективу удалось вдвое увеличить доход от концертной деятельности. В одном из таких мероприятий - концерте большого состава Дубненского симфонического оркестра «Презентация рояля Стенвэй» приняла участие солистка Московской государственной филармонии заслуженная артистка Российской Федерации, лауреат Премии Президента РФ Екатерина Мечетина. За отчетный период 98 человек из состава творческих коллективов Дворца культуры «Октябрь» приняли участие в 6 конкурсах и фестивалях различного уровня, став лауреатами первой, второй и третьей степени. Проекты, созданные на базе этого дома культуры, также участвовали в ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». А 14 декабря на его сцене прошла премьера музыкального интерактивного спектакля «Ломоносов - гений российской науки и словесности». Городское руководство старается поддержать коллектив ДК. В прошлом году за счёт местного бюджета проведены ремонтные работы фасада здания и ремонт крыльца главного входа, в рамках программы «Безопасный город» приобретены и установлены видеокамеры. Спорт Сегодня в городе культивируется более 50 видов спорта, традиционно самые массовые из них - плавание, волейбол и футбол. Всего же количество занимающихся физической культурой в прошлом году возросло на 1700 человек. На территории Дубны функционируют 3 муниципальные спортивные школы, в которых тренируются более двух тысяч спортсменов. Ежегодно на базе наших объектов проводится более 200 спортивно-массовых мероприятий различного уровня. В Дубне прошли: Всероссийский день бега «Кросс нации», Кубок России по водно-моторному спорту класса «аквабайк», этап Кубка России по триатлону среди ветеранов и любителей «Николов Перевоз». В прошлом году власти постарались решить текущие проблемы спортивных сооружений города. На сегодня закончился ремонт зала бокса во Дворце спорта «Радуга», произведён капитальный ремонт игрового зала спортивного комплекса «Руслан», на набережной Волги построены 3 площадки для пляжного волейбола. Дорожное хозяйство На территории городского округа отремонтировано 13 участков дорог, обустроено 29 тротуаров, создано 2 объекта «искусственной неровности», 7 пешеходных переходов, заездные карманы и посадочные площадки на трёх остановочных пунктах, установлено 14 светофоров. Частично восстановлена ливнёвая канализация и дождеприёмные колодцы. Проведена масштабная работа по учёту и «оцифровке» ям во дворах. Выполнен ямочный ремонт в более чем семистах точках дворовых территорий и дорожной сети. В 2019 году в Дубне начаты и реализованы национальные проекты – благоустройство набережной имени Менделеева и рекультивации полигона ТКО «Дубна Левобережная». А в рамках реализации губернаторского проекта «Светлый город» выполнены работы на семи объектах - установлены и смонтированы 350 опор освещения, более пятисот светодиодных энергоэффективных светильников, проложено более 13 тысяч метров кабеля. Общий объем финансирования более 17,5 миллионов рублей. В этом году работы в рамках губернаторской программы продолжатся. Градостроительство За прошлый год Управлением градостроительной деятельности проведены публичные слушания по двум крупным проектам – проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки территории городского округа и проекту внесения изменений в Генеральный план города. Также специалистами Управления проведены заседания Градостроительного совета. В итоге принята за основу концепция развития застроенной территории ул. Железнодорожная - Вокзальная. Она учитывает строительство многоквартирного жилого дома, предназначенного для расселения жителей дома №21 на ул. Правды, признанного в прошлом году аварийным и подлежащим сносу. Согласована концепция строительства жилого дома переменной этажности на земельном участке на ул.Станционной. Одобрена концепция развития территории 22 квартала и застройки квартала С-6, что позволит снести ветхий жилой фонд и решить проблему обманутых дольщиков ЖК «Европейский квартал». Планируется начать строительство 8 жилых домов, а также завершить строительство домов 4 и 43 ЖК «Дубна Ривер Клаб». Межведомственной комиссией проведены 14 обследований жилых и нежилых помещений многоквартирных и индивидуальных жилых домов. Признаны аварийными дома на ул. Понтекорво, д.№18 и д. №20. Они будут реконструированы. Что касается дома №18, то уже проведены конкурсные процедуры - торги по определению подрядчика и 27 декабря подписан соответствующий контракт с подрядной организацией. Сегодня работы уже начаты. В прошлом году проведены пусконаладочные работы и устранены замечания открывающегося лечебного корпуса; завершен 2 этап строительства мостового перехода через р. Волгу в створе улицы Вернова, продолжилась работа по созданию физико-математического лицея. Подготовлены, согласованы и утверждены следующие муниципальные программы: - «Строительство объектов социальной инфраструктуры»; - «Архитектура и градостроительство»; - «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда». Проводится работа по формированию пакета документов, необходимых для включения строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с крытым катком по улице Макаренко в Государственную программу Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Активной в прошлом году была работа специалистов Дирекции развития наукограда. Благодаря чему закончен капитальный ремонт детских садов №6 «Мечта» и №16 «Рябинка», гимназии №3, средней общеобразовательной школы №5 и призывного пункта. Отделом по учету и распределению жилой площади в рамках реализации государственной и муниципальной программ предоставлены однокомнатные квартиры пяти гражданам из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; одному вынужденному переселенцу предоставлена социальная выплата на приобретение жилья; в рамках реализации подпрограммы «Социальная ипотека» одному дубненскому учителю предоставлена компенсация на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту. Обладателями собственного жилья стали шесть молодых семей в соответствии с подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей» им предоставлены соответствующие социальные выплаты. За 2019 год мы смогли выделить из резервного квартирного фонда 15 квартир специалистам, прибывшим для работы в бюджетные учреждения и организации города; 139 жилых помещений предоставлены для временного проживания специалистам, прибывшим для работы в организациях-резидентах Особой экономической зоны. В 2019 году проведена огромная работа по сбору и обработке замечаний и предложений от жителей города и представителей юридических лиц. Таких обращений рассмотрено более трёхсот. Все они учтены в рамках подготовки к проведению публичных слушаний по проектам о внесении изменений в Правила землепользования и застройки территории и Генеральный план городского округа. Экология В прошлом году мы приняли участие во множестве экологических акций. В апреле проведён Месячник благоустройства, в рамках которого уборка прошла на 19 улицах, в трёх лесопарковых зонах, во всех скверах города и многих придомовых территориях. В этом приняли участие более 7000 тысяч жителей города. Один из знаковых не только для Дубны, но и для всей страны моментов – это окончание работ по рекультивации полигона ТБО «Дубна Левобережная». В рамках федерального приоритетного проекта «Чистая страна» тело полигона послойно накрыли геотекстилем и специальной суглинистой смесью, установлено несколько скважин пассивной дегазации. В 2020 году та же участь ждёт и второй полигон. Благоустройство В рамках комплексного благоустройства дворовых территорий приведено в порядок 16 объектов - установлено современное освещение и проведено озеленение. Также мы заасфальтировали два двора, установили 304 парковых дивана и 311 урн. Специализированной службой по вопросам похоронного дела проведена инвентаризация кладбищ, благоустроена прилегающая территория. В течение года МАУ «Городские парки» кронировано 904 дерева, вырублено 246 непригодных деревьев. Уважаемые жители! Спасибо вам за чуткий контроль нашей работы, - заключил, обращаясь к дубнинцам, глава наукограда. - От лица всех сотрудников нашей Администрации хочу выразить уверенность, что только вместе мы сможем решить все оставшиеся вопросы. И, как отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв в своём обращении к гражданам, «Сегодня мы видим высокий запрос на перемены, люди хотят принимать более активное участие в жизни региона, в принятии важных для их жизни решений. У нас сильная команда, понятные цели и задачи. Самое главное – работать на результат и держать высокий темп. Чтобы нашу работу мог оценить каждый житель Подмосковья». Анна Сухая Фото автора и пресс-службы администрации Дубны