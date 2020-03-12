В преддверии празднования 75летия Победы в Великой Отечественной войне прокурор Дубны Алексей Пальчик с главой города Максимом Даниловым провели совместный прием ветеранов Великой Отечественной войны.

Мероприятия в торжественной обстановке прошли в лицее №6 и в библиотеке на Большой Волге, где были вручены памятные медали почти трем десяткам ветеранов. Алексей Пальчик и Максим Данилов выразили глубокую признательность ветеранам, поблагодарили их за бессмертный подвиг, проявленные мужество и героизм на пути к Великой Победе, а также пожелали крепкого здоровья и отличного настроения.

Ветеранам разъяснили, что защита их прав является первоочередной задачей для прокурорских работников и о возможности обращения в прокуратуру в случае их нарушения.

В ходе встречи принято одно обращение ветерана о несогласии с решением, принятым ОМВД по г. Дубна по его заявлению. В настоящее время проводится проверка. Обращение находится на особом контроле прокурора города.