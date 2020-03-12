Баннер
СРОЧНО!

Домой Добавить в закладки Twitter RSS Карта сайта
Поздравили ветеранов Печать
12.03.2020 06:29

В преддверии празднования 75летия Победы в Великой Отечественной войне прокурор Дубны Алексей Пальчик с главой города Максимом Даниловым  провели совместный прием ветеранов Великой Отечественной войны.

Мероприятия в торжественной обстановке прошли в лицее №6 и в библиотеке на Большой Волге, где были вручены памятные медали почти трем десяткам ветеранов. Алексей Пальчик и Максим Данилов выразили глубокую признательность ветеранам, поблагодарили их за бессмертный подвиг, проявленные мужество и героизм на пути к Великой Победе, а также пожелали крепкого здоровья и отличного настроения.

Ветеранам разъяснили, что защита их прав является первоочередной задачей для прокурорских работников и о возможности обращения в прокуратуру в случае их нарушения.

В ходе встречи принято одно обращение ветерана о несогласии с решением, принятым ОМВД по г. Дубна по его заявлению. В настоящее время проводится проверка. Обращение находится на особом контроле прокурора города.
  		 
< Марта 2020 >
П В С Ч П С В
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
Подписка на печатное издание - (916) 212 85-65
Телефонная книга Телефонный справочник
Расписание поездов Расписание транспорта
Вакансии Вакансии

Простая математика
Данные с ЦБР временно не доступны. Приносим свои извинения за неудобство.
Фазы Луны на RedDay.ru (Москва)
Встреча, Газета , Ооо