Совет депутатов одобрил заключение дополнительного соглашения о расширении левобережной территории Особой экономической зоны «Дубна». Такое решение принято 5 марта на внеочередном заседании Совета.

Два участка суммарной площадью 62,3 га останутся в муниципальной собственности, но будут переданы в управление и распоряжение управляющей компании ОЭЗ ТВТ «Дубна».

Стратегически важный вопрос потребовал нескольких месяцев напряженной работы, многочисленных встреч и переговоров с участием руководителей городской администрации, представителей управляющей компании ОЭЗ ТВТ «Дубна», членов Правительства Московской области. Как пояснил председатель постоянной депутатской комиссии по бюджету, финансам и налогам Евгений Углов, это связано с тем, что параллельно обсуждался целый ряд перспективных общегородских задач, касающихся налоговых поступлений, создания новых рабочих мест, энергоснабжения, экологической обстановки.

Депутаты выступают за комплексный подход к развитию инфраструктуры наукограда. Увеличивая производственные площади, нужно строить социальные объекты – школы, детские сады, прокладывать инженерные коммуникации, создавать рекреационные зоны вдоль берега Волги. Не осталась без внимания и такая проблема, как удорожание стоимости электроэнергии для жителей многоэтажных домов в Российском центре программирования при транзите по участкам электросетей, принадлежащих ОЭЗ.

– Хотелось бы подчеркнуть, что сейчас между региональным правительством и муниципальными депутатами, действующими в интересах дубненцев и наукограда в целом, налажен конструктивный диалог. В частности, нашли поддержку наши предложения по сохранению городских лесов. В 2011 году город безвозмездно передал в областную казну шесть земельных участков общей площадью 160 га, большая часть которых занята лесами. Вернуть их обратно не представляется возможным. Но заместитель председателя правительства В.В. Хромов прислушался к нашим доводам: повысить рекреационный статус этих территорий при разработке изменений в Генплан и Правила землепользования и застройки г.о. Дубна, а также согласовывать с городской администрацией и депутатами проведение всех закупочных и аукционных мероприятий в отношении этих шести участков, – прокомментировал Евгений Углов.

Вторым пунктом повестки дня Совет принял решение направить депутатский запрос главе городского округа и председателю комитета по управлению имуществом с просьбой до конца марта расторгнуть договор аренды земельного участка в микрорайоне Большая Волга. Он расположен в парковой зоне вблизи мемориального комплекса «Братские могилы» и согласно Генплану предназначен для размещения детского учреждения. Однако был передан индивидуальному предпринимателю в целях «бытового обслуживания». Но строительство общественной или частной бани вместо детского сада, да еще и рядом с мемориалом – это неприемлемо, считают депутаты. К тому же налицо явное нарушение действующего законодательства РФ, его нужно устранить.

Также единогласно депутатский корпус поддержал трудовые коллективы, ходатайствующие о награждении в связи с юбилейными датами. Почетная грамота Совета депутатов будет вручена хормейстеру и основателю Дубненской хоровой студии «Подснежник» (ДК «Октябрь») Татьяне Витальевне Волковой – за многолетнюю работу по музыкальному воспитанию детей и молодежи Дубны; Благодарность Совета депутатов – администратору Дворца спорта «Радуга» (Спортшкола «Дубна») Галине Михайловне Курдяшовой, за трудовые достижения, вклад в развитие физической культуры и спорта в Дубне.

В завершающей части мероприятия депутат Андрей Тамонов напомнил коллегам и всем присутствующим о знаменательной годовщине: 5 марта исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, почетного гражданина города Дубны Владимира Ильича Кравченко. Память ветерана-фронтовика почтили минутой молчания.

Совет депутатов городского округа Дубна