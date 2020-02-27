После длительной болезни скончалась бывший работник ОК-6 Анискина Галина Ивановна. Анискина Галина Ивановна родилась в г. Владивостоке. В 1949 году ее семья переехала в г. Севастополь. В 1957 году ее отец был демобилизован, в результате чего они переехали в г. Саратов. После окончания средней школы в 1959 г. Галина Ивановна поступила в Саратовский государственный университет на механико-математический факультет, который успешно окончила в январе 1965 года. По решению государственного комитета по авиационной техники СССР была направлена в МКБ «Радуга» в бригаду № 37 инженером. С января 1974 года Г.И. Анискина работала инженером-программистом 1 категории в ОК-6. За время работы выполняла задания по тематике ОКБ. Галиной Ивановной были освоены работы на ЭВМ БЭСМ-2, Минск-32, М-20, М-222, БЭСМ-6. Анискина Галина Ивановна занималась программированием на «КОБОЛе» и «Фортране» в мониторной системе «Дубна». Галина Ивановна проводила расчеты параметров движения, нагружения, определение оптимального числа испытаний изделия, расчеты аэродинамических характеристик, расчет параметров пространственного движения. Г.И. Анискина участвовала в создании комплексной программы обеспечения АСУ на базе СМ и ПС-2000 рамках САПР совместно с 1-м отделением. Анискина Галина Ивановна неоднократно выдвигалась в передовики соц. соревнования, являлась ударником коммунистического труда. В 1973 году Г.И. Анискиной за высокие показатели объявлена благодарность. В 1978 году Анискиной Галине Ивановне за достигнутые показатели в подготовке личного состава формирования Гражданской обороны объявлена благодарность. Г.И. Анискина вела большую работу в обществе книголюбов города и МКБ «Радуга». Коллектив ЦИТ и ДОУ (ОК-6) выражает глубокое соболезнование родным и близким. Память о Галине Николаевна навсегда останется в наших сердцах. Коллектив ЦИТ и ДОУ (ОК-6) Жизнь коротка, искусство вечно 19 февраля 2020 года ушла из жизни Галина Ивановна Анискина – человек, бесконечно преданный служению культуре и вписавший свою страницу в историю Дубны. В 70-е годы Галина Ивановна возглавила общество книголюбов Дубны, и творческая составляющая ее личности оказалась столь велика, что она стала знаковой фигурой для культуры города. Инициативная, целеустремленная, вдохновленная идеями созидания, она щедро делилась с горожанами тем прекрасным миром искусства, в котором жила сама. Поездки на выставки в известные музеи Москвы, спектакли знаменитых театров на сцене ДК «Октябрь», концерты, творческие встречи - самые значительные события в культурной жизни города были неизменно связаны с именем Галины Ивановны Анискиной. Ее организаторские способности и безупречный художественный вкус радовали горожан много лет. Владимир Высоцкий, Белла Ахмадулина, Андрей Дементьев, Максим Дунаевский, Вячеслав Зайцев, Михаил Боярский, Валентин Смирнитский, Елена Камбурова, Вероника Долина и многие другие, такие разные, но великие в своих свершениях люди, открыли для себя Дубну благодаря Галине Ивановне. Она сохранила для мира художника Анатолия Зверева, картины которого украшают сегодня лучшие галереи разных стран. Созданный ею клуб «Олимп» долгое время объединял любителей искусств, музыки и поэзии, там проходили интереснейшие вечера и встречи. Благодаря Г.И. Анискиной, настоящему подвижнику высоких сфер искусства, в левобережье Дубны сформировался культурный пласт, оказавший особое влияние на формирование современной городской среды. Через всю свою жизнь Галина Ивановна пронесла любовь и бескорыстие на ниве служения благородному делу искусства, сея «разумное, доброе, вечное» в сердцах людей. Редакция газеты «Вести Дубны» Щедрость души и грани таланта Не стало Галины Ивановны Анискиной. Ушел из жизни человек, сделавший очень много для культуры Дубны, своим талантом образовывавшим многочисленные грани этой самой культуры. И все на волонтерских началах, как говорится, без отрыва от производства, не имея специального художественного образования, не занимая в культурном пространстве Дубны никакой официальной должности, не получая никаких директив и указаний. В чём смысл жизни, в чём её теченье? Вопрос мудрёный, а ответ простой: Оно, мой милый друг, в общеньи Со щедрою и родственной душой. Для Галины Ивановны Анискиной живое и взаимно обогащающее общение действительно было символом, сутью и формой ее жизни. Галина Ивановна получила образование в саратовском университете и более тридцати лет проработала в конструкторском бюро «Радуга» в качестве инженера - математика. Но, обладая способностью к точным наукам и строгим математическим мышлением, она была в то же время экзальтированно романтическим, увлекающимся и по-детски наивным человеком. Часто даже шутки принимала за чистую монету. Ее интересы были чрезвычайно разнообразны. Прежде всего она великий книгочей, да еще книгочей-пропагандист и организатор. И прозвище за это получила «книжная дама». Она многие годы возглавляла клуб любителей книги и общество книголюбов Дубны. И это в период книжного голода, когда требовались большие усилия, чтобы желаемую книгу «достать». И Галина Ивановна устраивает в Дубне книжные ярмарки, организует сбор макулатуры, за сдачу которой выдавались разрешения на приобретение книг. Проводит встречи с писателями, поэтами (можно назвать Евгения Евтушенко, Беллу Ахмадулину), артистами московских театров. А затем шире - встречи с художниками, популярными певцами, в числе которых были Владимир Высоцкий, Виктор Цой, Александр Розенбаум… Галина Ивановна обладала совершенно сверхъестественной способность распознавать «дар божий» в творцах, не получивших еще должного общего признания. И не просто распознавать, но и заботливо опекать их, зачастую не очень приспособленных к быту. Так сложилась ее дружба с художником Анатолием Зверевым, который вел бездомный образ жизни, ночуя где получится и одеваясь в то, что дадут. Неизвестный тогда еще в 60-е годы, но очень плодовитый художник находит у Галины Ивановны приют себе и своим многочисленным картинам. Гораздо позже Зверева назовут гениальным русским художником и он займет достойное место в мировом культурном пространстве. Есть теперь музей Зверева в Москве. Его картины в Третьяковской галерее и других центральных музеях России, США и других стран. Можно назвать и имя другого самобытного художника Владимира Маслова, которого «крышевала» Галина Ивановна. Уже в 90-е годы несколько лет у нее жил совершенно уникальный баритон и совершеннейший взрослый ребенок Вячеслав Фрекен, неоднократно выступавший с Дубненским симфоническим оркестром. Любовь к книгам и вообще к искусству привела ее в книжный магазин «Эврика», который благодаря ее новым увлечениям стал салоном, где были представлены художественные промыслы всей России: русский лён, жостовские подносы, павлопосадские платки, дымковская игрушка, гжельский фарфор, беломорские узоры, многочисленные украшения… За всеми образцами она ездила лично, глубоко разбираясь в художественных качествах изделий и отбирая лучшее. В последние годы «домом творчества» Галины Ивановны, ее «лучом солнца» стал симфонический оркестр. Она приходила сюда ежедневно по собственному зову. Участвовала в упорядочивании архива оркестра, в составлении планов, в обсуждении каждого проекта и в воплощении тоже. Она обзванивала большой круг знакомых ей людей, рассказывая о новых проектах, приглашая и убеждая. Перед концертом в фойе встречала гостей и посетителей, предлагая программки, рассказывая о ближайших событиях. Она была корректором и, в хорошем смысле слова, цензором всей печатной продукции оркестра - афиш, программок, анонсов, статей. Находила более удачные формулировки, исправляла неточности, давала советы по дизайну. По ее предложению были опубликованы большие статьи об оркестре в областном ежемесячном журнале «Горизонты культуры». Просматривая телевизионный конкурс «Большая опера», она влюбилась в творчество замечательного тенора Олега Полпудина - солиста музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, познакомилась с ним и организовала его выступление в Дубне. Также по ее инициативе оркестр осуществил два концерта с участием известного современного российского композитора Алексея Айги. Но и вне всякого рода производственных вопросов она была очень интересным собеседником, участливым советчиком по жизненным темам. Часто звучавшее в ее устах слово «старик» и обращаемое к людям совершенно разного возраста никак и никого не обижало. Оно суммировало в себе выражение уважения, признание достоинств, принятие и согласие с намерениями и действиями. И я скажу напоследок, обращаясь к Галине Ивановне: «Прощай, старик. Мы помним, мы любим тебя. Твое сердце слишком велико, чтобы уместиться в нас, но оно заставляет наши сердца, равняясь на твоё, расширяться, чтобы привносить в мир светлую и радостную необычайность». Е.М. СТАВИНСКИЙ, художественный руководитель и главный дирижер Дубненского симфонического оркестра