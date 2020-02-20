Широкий спектр задач в сфере образования, культуры и туризма решает профильный комитет Московской областной думы. О результатах его деятельности в 2019 году нам рассказала заместитель председателя Марина Шевченко.

- Если говорить сухим языком цифр, то в 2019 году наш комитет провел 5 круглых столов, 2 общественных слушания, 3 выставки, 1 конференцию, 41 заседание, из них 27 расширенных и 17 выездных. Рассмотрели 283 вопроса, а также 24 законопроекта, в том числе два подготовленных нами.

В состав комитета под председательством Олега Рожнова входят пятеро депутатов думской фракции «Единая Россия». Мы с коллегами активно участвовали в разработке нормативных правовых актов, готовили заключения по проектам федеральных и региональных законов, проводили мониторинг выполнения государственных программ «Образование Подмосковья» и «Культура Подмосковья». Хотелось бы напомнить о наиболее значимых постановлениях областного парламента по этим направлениям.

Так, по рекомендации комитета в 2020 году увеличено финансирование работ по организации государственной историко-культурной экспертизы выявленных объектов культурного наследия.

Скорректированы полномочия Главного управления культурного наследия Московской области в части установки информационных надписей и обозначений на объекты федерального, регионального, местного (муниципального) значения, не имеющие собственника, когда собственник неизвестен или отказался от права собственности.

В перечень памятных дат Московской области включен День памяти подольских курсантов - 5 октября (1941 год). Это стало еще одним поводом активизировать военно-патриотическую работу среди молодежи в преддверии 75-летнего юбилея Победы.

Уполномоченный по правам ребенка теперь имеет право безотлагательного приема руководителями и должностными лицами органов исполнительной власти на территории Московской области.

Пересмотрены положения о предоставлении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Число таких квартир в одном многоквартирном доме не может превышать 25% от общего количества, за исключением тех населенных пунктов, где менее 10 тысяч жителей, а также домов, в которых менее десяти квартир.

Установлена ответственность за воспрепятствование осуществлению полномочий членами комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Московской области: административный штраф для граждан - от 3000 до 5000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 рублей; на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 рублей.

Отменены ограничения для детских школ искусств на присвоение (подтверждение) звания «народный», «образцовый».

Планируемая среднемесячная зарплата работников в сфере общего образования в Московской области на 2020 год составляет 51 526 рублей в месяц.

Органы местного самоуправления наделены полномочием на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации и освобожденным от основной работы на период проведения ГИА.

Комитет неоднократно возвращался к вопросу снижения административной нагрузки на педагогов в рамках образовательного процесса. Сформированные предложения переданы в Государственную думу.

В 2020 году комитет продолжает работу по совершенствованию законодательства для развития культуры и туристического потенциала Подмосковья. Также мы готовы всемерно содействовать дальнейшему повышению качества образования, включая кадровое обеспечение учебных заведений. Особое внимание традиционно будем уделять мерам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, школьников, студентов, одаренных ребят, молодых педагогов и учителей-новаторов.

Подготовила Ирина АЛЕКСЕЕВА