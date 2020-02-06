Встреча представителей профсоюзного актива ГосМКБ «Радуга» и руководства предприятия с главой города М.Н. Даниловым и его профильными заместителями состоялась в стенах МКБ «Радуга». Зал совещаний едва вместил всех желающих принять участие в диалоге с главой. Вопросы, которые удалось обсудить в рамках встречи, были достаточно наболевшими, как, например, затянувшееся строительство жилых домов на улице Тверской (застройщик - компания «Бетиз и К») и нового лечебного корпуса городской больницы, реконструкция улицы Центральной, строительство берегоукрепляющей дамбы на левом берегу и ее будущий внешний вид. Сотрудники предприятия подняли вопрос о судьбе школы №4 и ее перепрофилировании в физико-математический лицей, об освещении тротуаров как в левобережной, так и в правобережной частях города, а также вопрос недостаточной освещенности главных улиц и автомобильных дорог, пешеходных переходов. Ряд тем и вопросов касался спортивных объектов - улучшения их инфраструктуры и повышения доступности таких видов спорта, например, как хоккей. Остановиться подробно на каждом из обсуждаемых на встрече коллектива МКБ вопросов в рамках одного материала явно не удастся. И дело даже не в том, что было этих вопросов достаточно много. А прежде всего потому, что большинство затронутых активистами предприятия проблемных тем требуют детальной проработки. Поэтому в рамках встречи такие вопросы обсуждались в общих чертах, а их решение было поручено курировать тому или иному профильному заместителю главы администрации города. В начале встречи глава города остановился на основных итогах ушедшего года. Так, например, удалось реализовать ряд областных программ. - Город хоть и имеет не слишком большой бюджет, но мы смогли в 2019 году войти практически во все программы, которые были организованы на уровне региона. Это и продолжение ремонта дорог, и программа «Светлый город», нацпроект «Чистая страна», и рекультивация левобережного полигона, которая завершилась в декабре 2019 года, а в наступившем году мы планируем рекультивировать правобережный полигон – проект уже прошел экспертизу. В прошлом году продолжили ремонт подъездов, благоустройство дворовых территорий, установку игровых площадок по программе губернатора. В этом году появятся еще три такие площадки. Нам удалось реализовать программу «Светлый город». Так, установили новое освещение в парке Авиастроителей, на улицах Карла Маркса, Свободы, Березняка, Тверской, Володарского. На проспекте Боголюбова в этом году будут заменены бетонные опоры, а также старые светильники на светильники с энергоэффективными лампочками. В этом году заканчивается проектирование ремонтных работ тоннеля. После того, как в нем будет проведен ремонт, работы начнутся на плотине. В 2023 году ремонт по плану должен быть завершен, после чего эта важная транспортная составляющая города будет открыта для движения транспорта. В 2019 году первый раз в истории Дубны был реализован полномасштабный проект по благоустройству набережной на правом берегу. 25 декабря решением главы была создана приемочная комиссия, в которую вошли представители администрации, депутаты, представители общественности. По результатам работы комиссии была сформирована дефектная ведомость с указанием 51 дефекта. Все некачественно выполненные работы будут переделаны. В целом же работа была проведена колоссальная. Только задумайтесь: облагорожена территория площадью почти 20 гектаров, проложено около 19 километров освещения, восстановлены, проложены дорожки, засыпаны низины… Но, еще раз повторю, предстоит серьезная работа по устранению дефектных замечаний. Вопрос строительства защитной дамбы на левом берегу и благоустройства ее видимой части от лица профсоюзного актива поднял председатель первичной профсоюзной организации Максим Николаевич Щербаков: - Мы полностью осознаем важность работ по строительству дамбы на левом берегу и хорошо помним наводнение, когда на лодках плавали вокруг Конгресс-центра Особой экономической зоны. Но не стоит забывать про дизайн этого действительно нужного для города объекта. То, что мы видим сегодня, – вертикальные металлические отвесы. Во-первых, они не эстетичны. А во-вторых, они полностью перекрывают доступ жителей к воде. В отличие от дамбы в институтской части города, где уложенные плиты позволяют как выбраться из воды на берег, так и спуститься с берега в воду. Если смотреть с правого берега на левый, то существующие сегодня металлические сооружения на нем никак его не украшают… - На сегодняшний день разрабатывается решение, - пояснил заместитель главы администрации города по градостроительству А.А. Степаненко. - Дамба на левом берегу будет такая же, как и на правом берегу, будет вал. Ширина проезжей части дамбы будет порядка восьми метров. Откос – пока проектировщики еще решают этот вопрос – будет из бетонных плит либо мелкой фракции камня. Это будет неплохое с точки зрения эстетического восприятия сооружение. Еще один вопрос, который вызвал бурное обсуждение коллектива предприятия, – благоустройство улицы Центральной. «Тот проект, который мы сегодня имеем в наличии, где отсутствует транспортная составляющая по улице Центральной, нуждается в кардинальном пересмотре», - отметил М.Н. Щербаков. Решено еще раз вернуться к детальному изучению проекта благоустройства улицы, более того, на ближайшие дни, по словам главы города, будет запланирована встреча с жителями в ДК «Октябрь», на которой как раз и будут выслушаны мнения дубненцев и устранены конструктивные замечания. – Что касается строительства лечебного корпуса на левом берегу, - отметил глава, - то этот вопрос тоже достаточно серьезный. - Корпус построили, ввели в эксплуатацию, была получена лицензия на осуществление деятельности, установлено оборудование, но возникли проблемы на этапе наладки и запуска системы вентиляции, кондиционирования и медицинских газов. Сегодня подрядчик устраняет недостатки. Генеральный директор предприятия Владимир Николаевич Трусов, не раз и в качестве депутата горсовета, и в составе директорского корпуса посещавший строящийся объект, добавил: - В новом хирургическом корпусе очень сложное инженерное хозяйство - коммуникации, вытяжки, вентиляция. Да, оно вызывает ряд сложностей сейчас, на этапе строительства. Но с другой стороны, эта сложность в будущем позволит всем нам иметь в городе высшего класса лечебное учреждение. Бурное обсуждение вызвал вопрос недостаточного освещения городских улиц, тротуаров и в особенности пешеходных переходов. «Мы установили светодиодное освещение – вложили деньги, сделали, а светлее город не стал. Освещенность где-то вверху, ее не хватает, - было высказано справедливое замечание со стороны руководства предприятия, поддержанное участниками встречи. Как решить этот вопрос – задача курирующих сферу городского хозяйства чиновников, чтобы, как было верно отмечено, мы не просто говорили о программе «Светлый город», а делали город действительно освещенным. Целый блок вопросов касался развития спортивной инфраструктуры города и в частности левого берега. К этой теме мы более детально вернемся в одном из ближайших выпусков газеты. А пока напомним о наиболее приятном моменте встречи - награждении лучших спортсменов – сотрудников ГосМКБ «Радуга» по итогам 2019 года. Лучшей спортсменкой за высокие спортивные результаты и активное участие в жизни коллектива названа Чернякова Юлия. Лучшим спортсменом стал Василий Черников – многоборец, выступавший сразу в нескольких видах спорта. За высокие достижения в спорте коллективным решением награжден Иван Серебряков, который в 2019 году совершил заплыв Дубна – Кимры протяженностью 25 километров по Волге. Собранные средства во время этого благотворительного заплыва были направлены на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. Среди коллективов, принимавших участие в спартакиаде по двенадцати видам спорта, третьего места удостоена служба главного инженера, представителей заказчика и профсоюзный комитет. Второе место у команды производства ХПСП. А кубок за первое место вручен сильнейшей команде второго и пятого отделений предприятия. Владимир Николаевич Трусов поблагодарил главу города и всех его заместителей за регулярные встречи с коллективом. - Вы видите, какие вопросы волнуют коллектив предприятия, и мы хотим, чтобы был конструктивный подход ко всем проблемам. Город – это, конечно же, огромнейшее хозяйство, проблем и задач в нем всегда достаточно. И хотелось бы, чтобы те усилия, которые делает город, вся городская команда, - они давали больший эффект. Чтобы мы говорили не просто о программе «Светлый город», а действительно видели хороший результат – город был освещенным, были освещены переходы. Сегодня поднимали вопрос строительства защитной дамбы и эстетики левого берега. И я хочу сказать чем хорош в этом плане левый берег – с него правый берег очень красиво смотрится! Давайте сделаем так, чтобы с правого берега и наш левый берег тоже смотрелся прекрасно. Анна Сухая Фото Алексея Константинова P.S. По итогам встречи с активом предприятия ГосМКБ «Радуга» главой города было принято решение обо всех социально значимых инициативах, в первую очередь проектах благоустройства, изменений транспортной инфраструктуры, извещать коллективы крупнейших городских предприятий. Чтобы прежде чем принять то или иное решение – услышать мнение жителей.