Ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям 29 января губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Мероприятие состоялось в Доме Правительства Московской области в Красногорске. Глава Подмосковья подвел итоги проделанной региональным правительством работы, озвучил значимые достижения предыдущих лет и ключевые задачи на 2020-й год и ближайшую перспективу. Правительство отчитывается перед жителями в начале каждого года. Такой формат позволяет собрать и услышать самые актуальные вопросы, которые волнуют людей, предложить решения и объяснить логику предпринимаемых действий. Вместе проанализировать результаты и увидеть, как меняется наше Подмосковье, что удалось сделать, а какие проблемы еще предстоит решить. «Подмосковье - столичный регион, и к Московской области всегда обращено особое внимание, - отметил Андрей Воробьев. - Всех волнуют перемены в Подмосковье. И коренных жителей, которые живут здесь постоянно, и москвичей, и, конечно же, всех, кто приезжает к нам в регион. И наша задача - соответствовать этим высоким требованиям». Глава региона подчеркнул, что определяющее значение имеет поддержка президента: «Без его доверия и участия мы никогда бы не смогли продвинуться в решении тех сложных задач, которые стоят перед нами. Развязки, путепроводы, новые школы, перинатальные центры - все это связано с национальными проектами и идеологией нашего президента. Для нас очень важно результативное взаимодействие с правительством России и, конечно, тесная дружба с Москвой». Все заинтересованы, чтобы проблемы и вопросы решались быстро, а не откладывались в долгий ящик. В этом помогают современные цифровые технологии. Поэтому так необходимо внедрении цифровых процессов в управление, как на муниципальном, так и на региональном уровне. Цифровые решения позволяют все знать и быстро решать, а самое главное - научиться действовать проактивно, то есть стараться не допускать возникновения проблемы вообще. Это принцип, который заложен в нашем Центре управления регионом. Цифровизация в Подмосковье - это значит видеть, как работает каждый МРТ и КТ, региональные операторы или управляющие компании, как убирается двор, как функционирует общественный транспорт, как обеспечивается безопасность, - убежден глава региона. Андрей Воробьев рассказал, что активно решать проблемы помогают сами жители: только в 2019 году по различным каналам пришло 1,5 миллиона обращений. Это почта, «Добродел», социальные сети, личное участие. Не случайно, практически каждое заседание Правительства начинается с рассмотрения актуальных сообщений жителей. «Добродел» - главная приборная доска. Сегодня там 1,6 миллиона активных граждан, практически каждый пятый житель области. С помощью этой системы люди не только указывают на проблемы, но и охотно включаются в работу. Сопричастность, вовлеченность в принятие решений – такой формат все больше интересен жителям Подмосковья. С 2016 года Московская область формирует свои государственные программы с учетом мнения жителей. «В прошлом году мы провели голосования по 20 самым чувствительным направлениям. В этих голосованиях в 2019 году приняли участие 400 тысяч человек, а начинали мы в 2014-2015 году с одной тысячи», - поделился Воробьев. Каждый год имеет особое значение, свою особенность и уникальность. 2020 год – для всех жителей нашей страны особенный, знаковый, потому что это год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. И, безусловно, будут проведены большие и важные мероприятия. В своем отчете перед жителями подмосковного региона губернатор рассказал, что уже сделано и что предстоит сделать по основным направлениям. Об экономике - В 2019 году доходы Московской области выросли до 740 миллиардов рублей. В 2020 году задачей является рост бюджета до 800 миллиардов рублей. - В 2019 году в основной капитал привлекли 1 триллион рублей. Задача - достичь роста экономики на 5% в год. - Подмосковье - единственный регион в стране, переведший операции в сфере закупок в цифровой формат. Новая цель в том, чтобы оплата производилась без участия чиновника, полностью в автоматическом режиме. - Первого февраля 2020 года в Подмосковье откроется Центр защиты и поддержки бизнеса с единым телефонным номером 0150. - В 2019 году открыты 12 центров «Мой бизнес». Цель - создать такие центры во всех муниципалитетах. О здравоохранении - В 2019 году открыли две поликлиники в Химках и одну в Куровском. В начале 2020 года заработают новые большие поликлиники в Мытищах, Химках, Одинцове и Красногорске. - В 2020 году планируется начать строительство детской больницы в Красногорске. - В 2019 году появилось 25 новых ФАПов. Часть из них уже действуют, остальные полноценно заработают в первом квартале 2020 года. - В 2019 году закупили более 500 единиц медицинской техники. Очередь на исследования сократилась в десятки раз. Задача – добиться полной ликвидации очереди на медицинские исследования. - В 2020 году откроются два новых сосудистых центра – в Орехово-Зуеве и Одинцове. В 2019 году заработал центр амбулаторной онкологической помощи в Клину. В 2020 году появятся четыре новых: в Красногорске, Подольске, Коломне, Химках. Об образовании - В ближайшие пять лет построят 155 детских садов, в первую очередь в Красногорске, Балашихе, Одинцове, Химках, Мытищах и Ленинском городском округе. - За семь лет построено 135 школ. В 2019 году началось строительство 50 новых школ, 33 из них планируется сдать в 2020 году. - Учащихся 1- 4 классов обеспечат бесплатным горячим питанием досрочно - с 1 сентября 2020 года. О социальной политике - С 2011-го по 2016 год 220 тысяч семей за рождение второго и последующего ребенка получили сертификат на 100 тысяч рублей (региональный материнский капитал). Если в такой семье родился еще один ребенок, они могут получить 50 тысяч рублей в 2020 году и еще 50 тысяч рублей в 2021 году. - Семьям Подмосковья, в которых с 1 января 2020 года родился первенец, снижают ставку по ипотеке на 3% при покупке жилья в новостройках. - Одиноко проживающие пенсионеры старше 65 лет с 1 мая 2020 года будут получать ежемесячную доплату - 1 тысячу рублей. - В 2020 году начнется строительство нового корпуса интерната для слепоглухонемых детей в Сергиевом Посаде, а также ремонт старого здания. О культуре и спорте - За семь лет открылись 137 ФОКов. В ближайшее время заработают центр регби в Щелкове, бассейн в Серпухове, каток в Ногинске, центральные стадионы в Ивантеевке, Одинцове, Орехово-Зуеве, Чехове. - В конце 2019 года появилась хореографическая школа в Красногорске. В 2020 году заработала музыкальная школа в Волоколамске. В начале февраля откроется новый корпус ДШИ в Клину. Также в 2020 году построят музыкальную школу в Демихово, колледж имени Прокофьева в Пушкине. - За семь лет отремонтировали и построили 46 домов культуры. В 2020 году появятся новые ДК в Реутове и Молодежном. В порядок приведут ДК в Солнечногорске, Балашихе и Зарайске. О транспорте - Вблизи 19 станций МЦД, находящихся на территории Подмосковья, обустроят тротуары, освещение и парковки. - В 2019 году появились 64 новых электропоезда. В 2020 году закупят еще 29 современных составов. Также в 2020 году планируется закупить 1 тысячу новых автобусов. - В 2019 году сданы в эксплуатацию крупные дороги: Западный обход Сергиева Посада, улица 43 армии в Подольске, путепроводы в Реутове и Балашихе, мост в Щелкове. В 2020 году завершатся реконструкция Путилковского шоссе, строительство путепровода в Дедовске и развязки в Новой Трехгорке. Также будет окончен первый этап строительства Репинской развязки в Химках. - В 2020 году начнется строительство моста в Воскресенске и Северного обхода Лобни. Продолжится реконструкция Октябрьского проспекта в Люберцах, улицы Туполева в Жуковском. О строительстве - Новый подход к строительству жилья: рядом должны быть школа, детский сад, поликлиника. В районах старой застройки для создания социальных объектов привлекаются инвестиционные и бюджетные средства. - Для решения проблем обманутых дольщиков с 2013 года привлекли 86 миллиардов рублей внебюджетных средств. В 2019 году выдали 19 тысяч ключей. В 2020 году планируется выдать 15,5 тысячи ключей. О ЖКХ и экологии - С 2021 года все бытовые отходы в Подмосковье будут перерабатывать по современным стандартам. - В 2019 году в результате раздельного сбора отходов в многоквартирных домах 12% мусора не попало на полигоны. - Задача на 2020 год – подключить к раздельному сбору мусора частные дома. В систему оплаты за сбор отходов необходимо внести изменения: дать людям возможность платить ровно за то количество мусора, которое они произвели. - 28 из 39 свалок закрыты. В 2020 году закроют «Ядрово» в Волоколамске и «Лесную» в Серпухове. - До закрытия мусорных полигонов жильцы домов в радиусе пяти километров полностью освобождаются от платы за вывоз отходов. - В 2020 году Железнодорожный (Балашиха), Орехово-Зуево, Богородский округ полностью переключат на Восточную систему водоснабжения. - В 2020 году начнется масштабная реконструкция Щелковских очистных сооружений. Также будут разработаны проекты строительства 16 новых очистных сооружений. О благоустройстве - В 2019 году благоустроены 55 общественных пространств. В планах на 2020 – более 60 объектов на 47 территориях. В том числе благоустройство исторических центров Каширы и Серпухова, территории Акуловского водоканала в Королеве, природного парка в Ивантеевке, парка усадьбы Кривякино в Воскресенске, строительство набережной в Орехово-Зуеве. О безопасности - По итогам 2019 года к системе видеонаблюдения подключены 38 тысяч камер, из них семь тысяч устройств – в подъездах. По материалам пресс-службы правительства Московской области