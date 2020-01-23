Праздник Крещения Господня или Богоявления традиционно собирает в храмах Дубны немалое количество людей. В храме Рождества Иоанна Предтечи чин великого освящение воды совершил благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич. Ему сослужили клирики храма иерей Павел Некрасов и иерей Константин Панферов. В проповеди после Божественной литургии и водосвятного молебна протоиерей Павел Мурзич горячо и проникновенно пытался донести до собравшихся значение события, именуемого Богоявлением: «Милость Божия посетила нас, явствуя нам Крещение Господа и Спаса нашего Иисуса Христа. Спаситель мира становится в одну очередь с грешниками, идя к реке Иордан. Сам, в отличие от толпы совершенно не нуждающийся ни в каком крещении, Он со смирением и любовью к своему творению идет, чтобы совершить основополагающее таинство - освятить своей Божественной природой не только воду реки Иордан, но всё Божие пространство нашей земли». Протоиерей Павел Мурзич пожелал собравшимся быть с Христом, находить утешение в вере, а к Крещенской воде относиться с благоговением, хранить её как драгоценную жемчужину, пить натощак, с молитвой, тем самым показывая, какую цену мы ей даем. После богослужения многие отправились в Богоявленскую часовню-крестильню, что в нескольких метрах от храма. В ночь с 18 на 19 января в храме Рождества Иоанна Предтечи вместе с прихожанами за Божественной литургией молился глава города Максим Николаевич Данилов. Был он и среди тех, кто первым окунулся в ночную купель. И хотя крещенское купание проходило не на озере, а в помещении, спасатели МЧС окружили всех заботой. Они дежурили непосредственно возле купели, подстраховывали каждого на скользких от воды ступеньках и за руку выводили из купели. На улице всех ждал кипящий самовар, растапливаемый с помощью шишек. Все в один голос признавались: после купели на душе такая радость и благодать - не передать словами! Светлана КОЗЛОВА Фото автора