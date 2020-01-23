На прошлой неделе состоялось торжественное открытие нового помещения городской прокуратуры. Теперь это ведомство будет находиться по адресу: улица Тверская, д. 27-Б (бывшее здание военного комиссариата). Фактически же прием граждан в новом здании ведется с начала этого года, так что жители, которым довелось в январе обратиться в этот государственный орган, лично смогли оценить уровень комфорта, созданного как для самих сотрудников, так и в первую очередь для горожан. Экскурсию по новому помещению для присутствовавших на торжественном открытии коллег - представителей силовых, надзорных ведомств города, прокурора Московской области С.В. Забатурина, главы Дубны М.Н. Данилова, председателя городского Совета депутатов С.А. Куликова провели работники дубненской прокуратуры во главе со своим руководителем прокурором Дубны Алексеем Ростиславовичем Пальчиком. И хотя переезд ведомства еще до конца не завершен - он продолжится в ближайшие дни, - перемены в условиях работы и приема посетителей налицо. Просторные коридоры, светлые уютные кабинеты для сотрудников, для приема граждан на первом этаже оборудован отдельный кабинет. Поздравляя собравшихся с событием, глава города Максим Николаевич Данилов отметил: - Те условия, которые сегодня созданы как для сотрудников прокуратуры, так и в первую очередь для жителей, которые будут приходить в прокуратуру, чтобы решать насущные проблемы, позволят им чувствовать себя комфортно. Помещения старого здания полностью отремонтированы. Рабочие условия должны быть достойными, особенно у тех сотрудников, которые находятся на службе у Отечества и у людей. Ну а жители должны четко понимать, что прокуратура сегодня находится на левом берегу - в том районе, который в ближайшие годы должен стабильно и перспективно развиваться. Демонстрируя коллегам новые просторные кабинеты, прокурор города Алексей Ростиславович Пальчик рассказал, что на сегодняшний день штат городской прокуратуры - одиннадцать человек. Площадь помещения, которое в настоящее время уже занята прокуратурой, составляет около 660 квадратных метров, а до этого ведомство занимало всего около 150 квадратных метров, так что сотрудникам приходилось работать в весьма стесненных условиях. - Эти цифры наглядно говорят о повышении уровня комфорта как для самих сотрудников, так и граждан, представителей организаций, подконтрольных нашей службе, - отметил прокурор Дубны. - Что касается технической оснащенности, то могу сказать, что прокуратура города обеспечена всем необходимым для того, чтобы осуществлять свою деятельность - надзор за соблюдением законов. Кроме того, для нас важно, чтобы люди, которые приходили в прокуратуру, чувствовали себя здесь комфортно. На первом этаже оборудован кабинет для приема граждан, размещен информационный стенд, на котором представлена необходимая информация, например, о порядке и сроках рассмотрения обращений. Кроме того, в настоящее время планируется развесить образцы заполнения документов, чтобы граждане могли ориентироваться, как правильно оформлять документы. На стендах указана информация о вышестоящих организациях – прокуратуре Московской области и Генеральной прокуратуре РФ, чтобы граждане могли в том числе обращаться в вышестоящие органы. По словам А.Р. Пальчика, сотрудники очень довольны, несмотря на то, что на их плечи легли небольшие приятные хлопоты, связанные с переездом. И подчеркнул, что прием в помещении прокуратуры города Дубны по адресу: улица Тверская, д. 27-Б осуществляется с 1 января 2020 года в соответствии с действующим графиком: с 9:00 до 18:00 с перерывом на обед. Переезд, который до сих пор происходит, никоим образом не мешает приему граждан. Внимательно осмотрев рабочие места сотрудников, оборудованные в новом здании прокуратуры, прокурор Московской области Сергей Владимирович Забатурин отметил: - Практически все 53 городские, районные специализированные прокуратуры Московской области находятся в достаточно комфортных условиях - где-то они лучше, как прокуратура в Дубне, где-то чуть хуже, но везде созданы рабочие условия. Мы благодарны и региональной власти, и муниципальным органам за то, что они уделяют серьезное внимание и помогают нам в бытовых вопросах - вопросах, связанных с размещением наших сотрудников. Наша задача - обеспечить работников современными комфортными условиями с учетом современных требований и коммуникационных вопросов. После проведения торжественного мероприятия в прокуратуре состоялось оперативное совещание под руководством прокурора, на котором были подведены итоги работы ведомства за 2019 год. Кроме того, в рамках работы выездной приёмной С.В. Забатурин провел приём жителей. По всем заявлениям граждан, касающимся соблюдения требований федерального и уголовно-процессуального законодательства, назначены проверки. Анна СУХАЯ