10 января свой 70-летней юбилей отметил наш друг из Словении Боян Братина. Именно Боян Братина стоял у истоков побратимских отношений между нашим городом и городом Нова Горица (Республика Словения). Напомним, что в 2010 году в Словении был подписан договор о сотрудничестве между школой №1 им. А.Я. Березняка и гимназией Нова Горицы, которую в ту пору возглавлял Боян Братина. В 2014 году подобный договор был заключен между университетом «Дубна» и университетом Нова Горицы. Сам же договор о побратимских отношениях между городами был подписан в Словении в 2015 году. Боян Братина родился и вырос близ Новой Горицы, в районе Айдовщина. Закончил университет в Любляне, философский факультет, где изучал русский язык. В конце шестидесятых годов Боян впервые побывал в Советском Союзе, где посетил в составе делегации Москву и Ленинград. В те годы Советский Союз и Югославия особенно тесно и открыто налаживали контакты между государствами и народами. Пожалуй, именно в то время Боян влюбился в русскую культуру, был очарован архитектурой Ленинграда и был пропитан литературой наших классиков. Вернувшись домой, спустя какое-то время Боян Братина был назначен директором гимназии города Нова Горица - Города, который был построен у границы с Италией в 1956 году. В строительстве Нова Горицы принимала участие вся тогдашняя Югославия, а сам проект имел личную поддержку маршала Тито, лидера Югославии. Стоит отметить, что до сих пор гимназия в Новой Горице считается одной из лучших средних школ в Словении. В гимназии с момента её основания изучали русский язык и культуру. Благодаря директору делали это и во времена близких отношений между нашими государствами, и во времена, когда наши государства распались, когда ориентир в обучении стал прозападным. Столь высокого уровня образования гимназия добилась во многом благодаря своему директору - Бояну Братине, его неустанным трудам и заботам. Интересный факт: выпускником гимназии является Борут Пахор, нынешний Президент Словении. В своё время гимназию закончили Душан Шинигож, примьер-министр Социалистической Республики Словении, Томас Марьюзик, министр юстиции Словении, Самуэль Жбогар, министр иностранных дел Словении. Матей Арчон, мэр города, подписавший договор о побратимских отношениях, был учеником Бояна Братины и выпускником гимназии. К заслугам Бояна Братины можно отнести и его литературный талант. Именно его перу принадлежит перевод на словенский язык романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Благодаря инициативе и организаторским способностям юбиляра в Словении состоялись выступления народного хореографического коллектива «Калинка», хоровой школы мальчиков и юношей «Дубна», была организована выставка работ дубненских художников. Жизнелюбие Бояна Братины, его активность и непреодолимое желание творить и созидать стояли у истоков проекта по обмену школьников и педагогов между дубненской школой №1 и гимназией Нова Горицы. За эти годы более сотни людей смогли поучаствовать в этом замечательном проекте. Отзывчивое доброе сердце Бояна смогло объединить жителей наших породненных городов во многих патриотических, образовательных и творческих проектах. В преддверии юбилея нашего словенского друга глава Дубны М.Н. Данилов направил ему поздравительный адрес, в котором пожелал юбиляру «…крепкого здоровья и неиссякаемой энергии на многие годы. Пусть успех, удача и вдохновение сопутствуют Вам во всех Ваших делах и начинаниях, пусть Ваша жизнь будет наполнена добрыми делами, радостными событиями, позитивным настроением, счастьем и благополучием! Процветания и всего самого светлого и хорошего Вам и Вашим близким!» Искренне присоединяемся к этим поздравлениям и надеемся на развитие плодотворного сотрудничества между породненными городами, реализации новых творческих и патриотических проектов между нашими народами. Анна Сухая