Выражаем глубокую благодарность Совету ветеранов завода «Тензор» - председателю Н.Б. Бородулиной, С.П.Борисову, И.А.Макаровой и его спонсорам за организацию вечерней экскурсии «Новогодняя Москва».

Участники поездки окунулись в захватывающую предновогоднюю красоту нашей столицы. Началась экскурсия по световому тоннелю на Тверской, где нас удивили светящиеся «бокалы» на фонарях. Затем посетили Театральную, Манежную, Красную площадь, прошли по ГУМу, где десятки елок - все разные, украшенные разноцветными шарами, шишками, игрушками. В ГУМе поели вкуснейшее мороженое, вспоминая молодость…

Во всей красе предстал парк «Зарядье». Мы увидели на Поклонной горе гигантский елочный светящийся шар высотой 20 метров. На протяжении всей экскурсии нас сопровождала замечательная экскурсовод Нина Алексеевна, которая дала нам полную информацию о тех местах, что мы посетили. Это было настоящее чудо, мы побывали в сказке, которую будем с благодарностью вспоминать очень долго.

Ветераны завода «Тензор»