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С Новым годом! Печать
26.12.2019 00:00

Дорогие коллеги, сотрудники ГосМКБ «Радуга» имени Александра Яковлевича Березняка!

Уважаемые жители Дубны!

Настало время подводить итоги уходящего года и встречать новый, 2020 год. Оглядываясь назад, в 2019 год, хочу отметить большую работу всего нашего коллектива. Нам удалось выполнить поставленные задачи, но впереди у нас не менее важные цели, а значит, как всегда, – большая работа. Благодаря труду каждого из вас предприятие в течение года становилось победителем и призером отраслевых конкурсов, наша продукция была отмечена на престижных авиационных выставках и военных салонах. А в завершении года приятной и значимой для всего коллектива наградой стало присуждение ГосМКБ «Радуга» Национальной премии «Золотая идея».

Я желаю всем вам в новом году крепкого здоровья, успехов в труде, мирного и ясного неба над головой.

Пожелания крепкого здоровья - всем ветеранам нашего города и в особенности тем, кто стоял у истоков создания ракетной техники в Дубне.

Мира, благополучия и удачи я желаю всем дубненским семьям. Пусть наступающий год будет для вас годом новых свершений и добрых перемен.

С новым 2020 годом!

В.Н.Трусов, генеральный директор АО «ГосМКБ «Радуга» им.А.Я.Березняка»
  		 
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