В последнюю пятницу ноября в группах ДОУ №9 «Незабудка» раздавались голоса не только воспитанников, но и нежные, родные голоса их мам. Ведь в этот день состоялся праздник, который подарили дошколята своим любимым мамам.

День матери – главный праздник для педагогического коллектива «Незабудки», дошкольников и их мам. Собираться в группе всем вместе за чаем - традиция «Незабудки». А какой же праздник без танцев и песен?! В этот день воспитатели и ребята подарили своим любимым мамочкам музыкальный подарок - песни, танцевальные номера, стихи - все в честь самого главного человека в жизни ребёнка - мамы.

В каждой группе свое особенное представление, концерт, подготовленный малышами под руководством воспитателей и музыкальных работников. Но обязательно остается время, чтобы всем вместе повеселиться, посоревноваться, поиграть - все это настраивает на дружеское и тёплое общение.

Так, в группе «Лучики» воспитанники станцевали для мам веселый парный танец, в группе «Сказка» мамы принесли к чаю сладости собственного приготовления, а в «Пчёлках» для мам ребята устроили настоящие соревнования, чтобы выяснить, чья мама самая сильная, ловкая и смелая. В общем, праздник удался и надолго запомнится как взрослым, так и детям.