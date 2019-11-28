С понедельника, 25 ноября, пассажиры могут бесплатно ездить на электропоездах Белорусского, Савёловского, Курского и Рижского направлений МЖД. Бесплатный проезд на маршрутах Московских центральных диаметров введён на ближайшие две недели, до 8 декабря. Можно сразу проходить на платформы. Турникеты отключены.

Есть только одно исключение - экспрессы, в том числе те, которые курсируют между Одинцово и Белорусским вокзалом. Здесь стоимость билета осталась прежней - будут ходить контролёры.

Бесплатный проезд ввела ЦППК - компания-перевозчик на МЦД. Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что это сделано «для более тщательной наладки билетной системы».

Соответственно, так как нет валидации билета по тарифу «диаметра», то необходимо платить на пересадку на столичное метро по действующим тарифам.

Столичный градоначальник также сообщил, что в связи со значительным ростом пассажиропотока число вагонов в составе будет увеличено до десяти-одиннадцати. Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест вырастет на треть, а с момента запуска - почти в полтора раза.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября. Общая протяженность диаметра МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» составляет 52 километра, а МЦД-2 «Курско-Рижский» - 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

В будущем количество станций увеличат до 66, а число пересадок - до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более чем четырех миллионов жителей Москвы и Московской области.