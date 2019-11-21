Ярмарка вакансий для граждан, ищущих работу, безработных граждан, граждан категории «инвалиды», категории «предпенсионный возраст», а также для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, организованная Дубненским центром занятости населения, состоялась 13 ноября в читальном зале Городской библиотеки семейного чтения.

В ярмарке вакансий приняли участие восемь организаций: Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 46179», Общество с ограниченной ответственностью «Каравелла», ООО «Страховая компания «Согласие», ООО «Косметический центр «Лика», Акционерное общество «Агрофирма «Бунятино» (г. Дмитров), ООО «Учебный центр «Профи», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Канал имени Москвы» филиал «Волжского района гидротехнических сооружений», Общество с ограниченной ответственностью «Телеком МПК».

После торжественного открытия ярмарки вакансий специалистами центра занятости представители вышеперечисленных организаций провели презентацию своих предприятий и организаций, рассказали об имеющихся вакансиях, о требованиях к соискателям вакантных рабочих мест и об условиях труда.

На ярмарке были представлены 103 вакансии: администратор, администратор баз данных, армировщик, водитель автомобиля, водитель-полицейский, воспитатель, врачи разных направлений, главный экономист, животновод, заведующий хозяйством, заместитель главного бухгалтера, инженеры различных отраслей, инструктор по физической культуре, инструктор по организационно-массовой работе, кондитер, контролер контрольно-пропускного пункта, косметолог, кровельщик, лаборант, мастер по маникюру, массажист, мойщик посуды, монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов, начальник отдела, педагог дополнительного образования, пекарь-кондитер, повар, рабочий по комплексному обслуживанию, слесарь-монтажник, токарь, уборщик производственных и служебных помещений, учителя различных направлений и другие.

Специалисты Дубненского центра занятости населения оказали консультативную помощь гражданам, посетившим ярмарку вакансий, рассказав о способе подачи заявления на оказание государственных услуг по информированию о положении на рынке труда и содействию гражданам в поиске подходящей работы на Портале государственных и муниципальных услуг, о новом сервисе на портале Роструда «Работа в России» «Профессиональная ориентация», проинформировали об условиях постановки на учет и государственных услугах, которые оказывает городская служба занятости населения, а также предоставили информационный материал в виде газет («Работай рядом с домом», «Всё для Вас»), ежемесячного рекламно-информационного журнала «Справочник соискателя», рекламных проспектов, буклетов и информационных брошюр.

Ярмарку вакансий посетили 46 человек, из них граждан с ограниченными возможностями (инвалидов) - 5 человек, пенсионного возраста - 10 человек. Все они прошли первичные собеседования с работодателями о возможностях трудоустройства, обсудили интересующие их вакансии. Предложение пройти второй этап собеседования было сделано шестью работодателями для 20 граждан. Также ярмарку посетили три женщины, находящиеся в декретном отпуске, которые получили консультацию о профессиональном обучении и повышении квалификации.

После окончания ярмарки вакансий для представителей организаций был проведен круглый стол на тему: «Организация профессионального обучения граждан предпенсионного возраста по спискам работодателей».

И.М. ГОГЕНКО, директор Дубненского ЦЗН