В Дубне состоялось закрытие мотосезона. По традиции байкеры проехали по улицам города единой колонной.

Всего, по сообщению дубненского ОГИБДД, в этом году в мотопробеге, приуроченном к закрытию сезона, а также в социальном проекте с говорящим названием «Некуда спешить», организованном госавтоинспекцией, приняли участие более сотни байкеров из мотоклубов Дубны, Кимр и других близлежащих городов.

Все, что связано с мотоциклами, - эффектно и завораживающе. А если этих мотоциклов – целая колонна, то, что и говорить, это зрелище вызывает восторг, пожалуй, даже у самых сдержанных прохожих. Так было и на этот раз: жители восторженно приветствовали участников мотопробега. Но главная задача подобных мероприятий – это вовсе не демонстрация мощи и красоты байкерской техники, а желание еще и еще раз привлечь внимание всех участников дорожного движения к необходимости соблюдения скоростного режима на проезжей части и неукоснительного исполнения требований правил дорожного движения.