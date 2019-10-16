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Прокуратура разъясняет Печать
16.10.2019 00:00

О медосмотре при приеме на работу несовершеннолетних.

В соответствии с требованиями ст.69, ч.1 ст.266 Трудового кодекса РФ обязательным условием заключения трудового договора с лицами в возрасте до 18 лет является прохождение ими предварительного медицинского осмотра.

Медицинский осмотр необходим независимо от трудовой функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику работы).

 

Таким образом,  несовершеннолетний в возрасте 15-17 лет может быть принят на работу только после предварительного обязательного медицинского осмотра, подтверждением которого является справка, оформленная в соответствии с требованиями Приказа обязательного медицинского осмотра, подтверждением которого является справка, оформленная в соответствии с требованиями Приказа Минздрава России от 15.12.2014 N 834н  и содержащая сведения, помимо прочего, об объективных данных и состоянии здоровья, указанные врачом-терапевтом, врачом-хирургом, врачом-неврологом, врачом-оториноларингологом,  врачом-офтальмологом, данные флюорографии, данные лабораторных исследований.

Кроме этого, данная справка должна содержать сведения о перенесенных заболеваниях и профилактических прививках. Данная справа подписывается врачом, выдавшим данную справку, и главным врачом медицинской организации. В дальнейшем несовершеннолетние подлежат обязательному ежегодному медицинскому осмотру до достижения ими возраста 18 лет (ч. 1 ст. 266 Трудового кодекса РФ).

Медицинские осмотры осуществляются за счет средств работодателя (ч. 2 ст. 266 Трудового кодекса РФ). Подростки, не прошедшие медицинский осмотр и не имеющие медицинского заключения, к работе не допускаются.

О.Ю. СЫТАЯ, старший помощник прокурора г. Дубны

  		 
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