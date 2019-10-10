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Активное долголетие Печать
10.10.2019 07:23

В июне 2019 года в Московской области стартовала губернаторская программа «Долголетие в Подмосковье». Она действует в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение» и направлена на поддержку здорового образа жизни для пожилых людей. Пенсионеры Московской области могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, а также бесплатно или со скидкой ездить на экскурсии. Виды досуга, доступного в рамках программы, выбрали сами жители путем голосования на портале «Добродел».

К числу дубненских участников программы относится и  Шаров Александр Федорович. Несмотря на пенсионный возраст и инвалидность III группы, он работает, ведет активный образ жизни и регулярно посещает спортивный клуб «Развитие». В расписание КСИ входят занятия в тренажерном зале, зале настольного тенниса, плавательном бассейне и др. Всего на постоянной основе в клубе занимаются 190 человек.

 

Александр Федорович регулярно принимает участие в городских и региональных чемпионатах. Его пример – очередное подтверждение того, что возраст человека – всего лишь цифра в паспорте.

Присоединиться к программе могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

В топ­10 бесплатных занятий вошли: скандинавская ходьба, плавание в бассейне, туристические поездки, занятия по основам компьютерной грамотности, физкультура, дыхательная гимнастика, танцы, йога, пение и творчество.

Подробное расписание занятий публикуется в приложении «Мобильный центр социальных услуг». Скачать программу можно бесплатно через App Store или Google Play. В приложении следует перейти в раздел «Долголетие в Подмосковье», выбрать свой город, соответствующую организацию, интересующую активность и нажать кнопку «Продолжить». На экране появится расписание выбранного кружка (секции), а также адреса и контактные телефоны, по которым можно получить дополнительную информацию. Чтобы записаться на занятие, надо выбрать подходящие дату и время, ввести свои ФИО и номер телефона и нажать кнопку «Отправить заявку». В течение трех рабочих часов специалист свяжется с заявителем для уточнения деталей.

По материалам пресс­службы администрации Дубны

  		 
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