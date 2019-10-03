29 сентября благочинный Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич совершил чин благословения и освящения Поклонного креста в память о строителях канала имени Москвы. Крест был создан по инициативе благочиния и установлен 3 сентября у паромной переправы канала имени Москвы. За богослужением молились духовенство, прихожане, горожане, благотворители, а также глава Дубны Максим Николаевич Данилов, главные создатели Поклонного креста: Юрий Петрович Палкин - руководитель ООО «Луч-С» и Геннадий Анатольевич Петров - руководитель ООО «Промстрой». Перед началом богослужения благочинный протоиерей Павел Мурзич обратился к собравшимся со словами: «В нашем наукограде случилось судьбоносное событие: трудами духовенства города и добрых людей появился Поклонный крест. Было принято решение не просто увековечить память, а засвидетельствовать о духовном родстве всех тех, кто невинно пострадал во время лихолетья, во время строительства канала. Мы, христиане, не разделяем людей на виновных и невиновных, на относящихся к христианской вере и не относящихся, мы установили этот памятный Поклонный крест в память обо всех потрудившихся, обо всех почивших на строительстве канала и различных гидросооружений Москва - Волга». Он выразил надежду, что, возможно, и ветеранские сообщества Дубны начнут проводить здесь памятные мероприятия, встречи, митинги, отмечая грустные, но важные для нашего народа даты, связанные с репрессиями, с гонениями: «Мы должны своих детей, внуков и правнуков воспитать таким образом, чтобы никогда, ни при каких условиях на нашей святой русской земле больше кресты не пилили и не сваливали. Ведь без Бога не до порога». Благочинный призвал: «Помолимся Господу, освятим этот уже сооруженный и водруженный крест, чтобы воссиял он над нашим наукоградом как великая и незыблемая святыня!» Чин благословения и освящения новосооруженного креста никого не оставил равнодушным. До слез трогало молитвенное песнопение: «Господи благослови и освяти и излей на него благословение твое святое и силу юже окроплением крови и пригвождением тела возлюбленного сына Твоего, оно преблагословенно древо стяжало есть и тому подаждь, во еже быти верным людем твоим в стену и покров, и в столп крепости от лица вражия, во отгнание же всякаго зла сопротивнаго, и во исцеление душевных, и телесных недугов, и во еже услышанным быти мольбам и молениям всех верно пред сим знамением молящих ти ся». После чина освящения к собравшимся обратился глава Дубны Максим Данилов: «Посмотрите на крест, это - память. Это память подрастающему поколению о тех жертвах, которые были принесены в свое время тысячами людей, строившими канал. Канал сегодня - хорда жизни, ведь вода - это жизнь. Кто знает, может, не было бы канала, не было бы и Дубны. Мы каждый день должны приносить жертву, чтобы люди рядом с нами жили спокойно, чтобы дети росли. Мы призваны учиться на примере Сына Божия, который принес великую жертву, чтобы люди поняли, что должны друг друга прощать и не держать зла в душе. Любите друг друга!» Создатель Поклонного креста Юрий Петрович Палкин, проделавший титанический, подвижнический труд, по сути, на собственные средства осуществивший проект, напомнил слова Евангелия от Иоанна о заповеди, которую дал Христос апостолам незадолго до Крестной смерти: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Юрий Палкин призвал всех следовать этой заповеди любви: жертвовать, поддерживать тех, кому нужна наша помощь. Он поблагодарил всех участников этого проекта и с радостью отметил, что Поклонный крест уже начал работать: «Я уже наблюдал, как люди, выходя с парома, крестятся, кто-то цветы кладет, молятся. Надеюсь, что и дальше это будет происходить. Вот эта любовь, которой Бог нас наградил, теперь здесь осязаема, и она служит тому, чтобы мы были едины, были не как один прутик, а как пучок. И чтобы в следующих наших строительных проектах по храмам мы были бы едины. Когда мы едины, мы непобедимы». Его помощник в создании Поклонного креста руководитель ООО «Промстрой Геннадий Петров отметил, что нашлись и противники установки креста: «Даже приходил один товарищ в белой рубашке и сказал, что подгонит сюда компрессор и будет долбить. Но в итоге всё создалось, и крест будет стоять и радовать нашу Дубну. Нигде больше я такой красоты не видел. Это сделано по-дубненски, по-нашему». … Покидая место, где установлен Поклонный крест, люди подходили к Голгофе, прикладывались к камням, возлагали цветы, молились и любовались на крест, отмечая его красоту, изящество и то, что он идеально вписался в окружающую среду, будто всегда тут стоял. И хотя он напоминает о жутких событиях, на вид праздничный, радостный. Предстоит еще сделать памятную доску с информацией о том, что Поклонный крест установлен в память о строителях канала. Её планируют изготовить из латуни. Светлана КОЗЛОВА Фото Виктора ЕВСТРАТОВА