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Офтальмоскоп – для детской поликлиники Печать
03.10.2019 00:00

Для детской поликлиники Дубненской городской больницы приобретен новый офтальмоскоп.

«Это лучший ручной прямой офтальмоскоп, который отличается высокими техническими характеристиками. Аппарат оснащен инновационной асферической оптикой. Она способна нейтрализовать природные рефлексы глаза: радужной оболочки и корнеальный, обеспечивая врачу оптимальный обзор даже при суженных зрачках. Дополнительно лампа оснащена мощным осветительным прибором. Для этого используется ксенон-галогеновая лампа белого цвета, которая не только качественно подсвечивает основные структуры глаза, но и существенно облегчает процесс диагностики их патологий», - рассказал главный врач больницы Алексей Осипов.

Конструкция прибора является эргономической. Благодаря этому исследование структур глаза можно проводить в любых положениях, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. В комплект прибора входят высококачественные линзы, которые обеспечивают качественный просмотр глаза даже в условиях рефракции.
  		 
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