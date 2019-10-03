Для детской поликлиники Дубненской городской больницы приобретен новый офтальмоскоп.

«Это лучший ручной прямой офтальмоскоп, который отличается высокими техническими характеристиками. Аппарат оснащен инновационной асферической оптикой. Она способна нейтрализовать природные рефлексы глаза: радужной оболочки и корнеальный, обеспечивая врачу оптимальный обзор даже при суженных зрачках. Дополнительно лампа оснащена мощным осветительным прибором. Для этого используется ксенон-галогеновая лампа белого цвета, которая не только качественно подсвечивает основные структуры глаза, но и существенно облегчает процесс диагностики их патологий», - рассказал главный врач больницы Алексей Осипов.

Конструкция прибора является эргономической. Благодаря этому исследование структур глаза можно проводить в любых положениях, в зависимости от индивидуальных особенностей пациента. В комплект прибора входят высококачественные линзы, которые обеспечивают качественный просмотр глаза даже в условиях рефракции.