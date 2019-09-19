В Дубну прибыла делегация школьников из словенского города Нова Горица. Ребят и их педагогов хлебом-солью встречали в минувший вторник в школе № 1.

Словенские друзья проведут в нашем наукограде неделю. Жить ребята будут в семьях школьников. Их ждет очень насыщенная и интересная программа - посещение уроков, экскурсии по городу и знакомство с его достопримечательностями, встреча с главой Дубны.

А в завершение поездки словенские гости отправятся в северную столицу - Санкт-Петербург.

О пребывании словенской делегации в Дубне читайте в одном из следующих номеров «Встречи».