В селе Целинное Республики Тыва 4 сентября торжественно открыли памятник воинам-интернационалистам. Ровно 35 лет назад житель этого села Вячеслав Куулар, наводчик-оператор БМД парашютно-десантной роты 345-го Краснознаменного ордена Суворова полка им.70-летия Ленинского комсомола (войсковая часть 53701), ценою жизни прикрыл свою роту. В этом же бою погиб его товарищ – наш земляк, выпускник школы №10 Константин Щитов, память о котором также почтили минутой молчания. И что особенно примечательно, символично и ценно – на церемонию открытия памятника приехал командир взвода, в котором служили ребята, Игорь Яковенко. Он был тяжело ранен в том бою 4 сентября и как вчера помнит мужество своих бойцов, прикрывших его, раненого, от обстрела душманов и сумевших переломить в свою пользу ситуацию в том памятном бою… «4 сентября 1984 года, в районе кишлака Дидак в Пандшерском ущелье в Афганистане, рота ВДВ попала в засаду…В первые же минуты боя был смертельно ранен пулеметчик головного дозора колонны Костя Щитов из Подмосковья…Вынося раненого Щитова из-под обстрела, десантники попали под перекрестный обстрел противника на открытом участке террасы. Попытки уйти с террасы с раненым товарищем не принесли результата. Был тяжело ранен командир взвода 21-летний лейтенант Игорь Яковенко. Сан-инструктор, выдвинувшийся ему на помощь, тоже был сразу поражен снайпером. И вот когда, казалось бы, было все кончено, к раненому командиру взвода, невзирая на шквальный огонь, подполз ефрейтор Куулар и, туго перевязав командира, прокричал ему в ухо: «Товарищ лейтенант! Я вижу их, где они, я буду по ним стрелять, а вы отползайте!» И, захватив ленточный пулемет Калашникова ПКМ, заняв выгодную позицию, открыл встречный огонь по осаждавшим душманам. Это помогло роте сосредоточиться в боевой обстановке и, пока «духи» отвлеклись на Славу, перегруппироваться и занять круговую оборону. А десантники, блокированные на террасе, за это время успели прорваться к своим. В том бою Слава Куулар погиб смертью храбрых, прикрывая товарищей. Он награжден орденом «Красной Звезды» посмертно… Сегодня, 35 лет спустя после того памятного боя, в Республику Тыва, в село, где родился и вырос и откуда призывался в ряды Вооруженных сил СССР 18-летний Вячеслав Куулар, чтобы почтить память своего боевого товарища прибыли: командир роты, Герой Советского Союза, начальник Омского президентского кадетского училища полковник Кравченко Николай Васильевич, заместитель командира роты по воспитательной работе с личным составом, заместитель Комитета по обороне и безопасности Совета Федерации РФ Козлов Михаил Васильевич и командир взвода - майор Яковенко Игорь Николаевич». Это фрагмент опубликованного в газете «Десантники России» материала, посвященного героическому подвигу воинов-десантников, в память о которых в сотнях уголков нашей страны даже спустя десятилетия продолжают открывать мемориальные доски и памятники - чтобы помнили… В Дубне имя Константина Щитова хорошо известно. О нем, выпускнике десятой школы, призванном в ряды Советской армии в 1983 году и после подготовки направленном в Афганистан, вспоминают каждый год на сентябрьской школьной линейке. В школе, кроме педагогов и учащихся, собираются друзья и одноклассники погибшего воина, чтобы вспомнить о нем, низко поклониться родителям за достойное воспитание сына, возложить цветы к мемориальной доске его памяти... Союзом десантников России в свое время была учреждена стипендия Константина Щитова, а также проводился волейбольный памятный турнир. Своим земляком, о котором и сегодня, спустя три с половиной десятка лет, вспоминают его боевые товарищи и командиры как о мужественном, отважном и стойком бойце, мы обязаны гордиться. Гордиться всеми воинами, погибшими в боях за свободу и независимость мирных жителей. Анна Сухая Фото sdrvdv.ru