По инициативе Дубненско­-Талдомского благочиния 3 сентября на въезде в Дубну, у паромной переправы, установили Поклонный крест в память о строителях канала имени Москвы. Теперь предстоит завершить благоустройство площадки, где стоит Поклонный крест. На это нужны средства.

Сметная стоимость изготовления и установки Поклонного креста составляет около 3 млн рублей. В настоящее время небольшая часть средств собрана прихожанами церквей, из собственных средств предпринимателем Дубны выполнены работы по изготовлению Поклонного креста и часть работ по его установке, но без помощи предприятий и предпринимателей города завершить работы не представляется возможным.

В этой связи Благочинный церквей Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич обращается к руководителям предприятий и предпринимателям с призывом о помощи в реализации этого значимого для судьбы и исторического прошлого города проекта, направленного на духовно-нравственное воспитание нашего народа. Пожертвования на установку Поклонного креста можно перечислить по следующим банковским реквизитам:

Получатель - Местная религиозная организация православный приход Иоанно-Предтеченского храма г.Дубны Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви

Краткое название - МРОПП Иоанно-Предтеченского храма г.Дубны Московской области

ОГРН 1035000037027, ИНН 5010025050, КПП 501001001

Расчетный счет 40703810740110101809 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», БИК 044525225, Кор.счет 30101810400000000225

Об участии в благотворительной акции просим проинформировать ТПП г.Дубны по адресу Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript