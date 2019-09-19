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По инициативе Дубненско-Талдомского благочиния 3 сентября на въезде в Дубну, у паромной переправы, установили Поклонный крест в память о строителях канала имени Москвы. Теперь предстоит завершить благоустройство площадки, где стоит Поклонный крест. На это нужны средства.
Сметная стоимость изготовления и установки Поклонного креста составляет около 3 млн рублей. В настоящее время небольшая часть средств собрана прихожанами церквей, из собственных средств предпринимателем Дубны выполнены работы по изготовлению Поклонного креста и часть работ по его установке, но без помощи предприятий и предпринимателей города завершить работы не представляется возможным.
В этой связи Благочинный церквей Дубненско-Талдомского церковного округа протоиерей Павел Мурзич обращается к руководителям предприятий и предпринимателям с призывом о помощи в реализации этого значимого для судьбы и исторического прошлого города проекта, направленного на духовно-нравственное воспитание нашего народа. Пожертвования на установку Поклонного креста можно перечислить по следующим банковским реквизитам:
Получатель - Местная религиозная организация православный приход Иоанно-Предтеченского храма г.Дубны Московской области Московской епархии Русской Православной Церкви
Краткое название - МРОПП Иоанно-Предтеченского храма г.Дубны Московской области
ОГРН 1035000037027, ИНН 5010025050, КПП 501001001
Расчетный счет 40703810740110101809 в ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ», БИК 044525225, Кор.счет 30101810400000000225
Об участии в благотворительной акции просим проинформировать ТПП г.Дубны по адресу
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