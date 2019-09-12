Я искренне благодарен каждому из вас, кто 8 сентября пришел на избирательные участки и принял участие в выборе нового состава Совета депутатов Дубны. Спасибо за вашу активную жизненную позицию и неравнодушие к судьбе нашего города. Огромное спасибо я говорю каждому, кто отдал свой голос в мою поддержку, кто оказал мне доверие, и я постараюсь его оправдать теперь уже в качестве депутата городского Совета. Особые слова благодарности поддержавшим меня: почетному гражданину Московской области и города Дубны, председателю Совета директоров предприятий научно-технического комплекса нашего города Владимиру Николаевичу Трусову, председателю первичной профсоюзной организации Максиму Николаевичу Щербакову, председателю левобережного отделения Дубненской городской общественной организации ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Нине Григорьевне Дьячковой и заведующему терапевтическим отделением Дубненской городской больницы Александру Константиновичу Вейкину. Их веское авторитетное слово, высказанное в мою поддержку, оказалось столь необходимым и укрепило мои позиции. Я говорю спасибо всем коллегам по своему родному КБ «Радуга» и сотрудникам Дубненского машиностроительного завода, с которыми мы работаем на одной производственной площадке и решаем одни и те же важные задачи. Большое человеческое спасибо нашим дорогим ветеранам левобережья, спортивному сообществу, представителям учебных заведений, детских садов, учреждений культуры. Вместе с вами мы не один год ремонтируем тротуары, строим спортивные объекты, открываем памятники – одним словом, обустраиваем левый берег. Уверен, впереди у нас еще много новых добрых дел, которые мы обязательно выполним. А.П.Утриванов