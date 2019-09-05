В Объединенном институте ядерных исследований созданы достойные условия для работы и отдыха его сотрудников, а также для занятий спортом, и значимый вклад в решение этой важной задачи вносит Объединенный комитет профсоюза в ОИЯИ. О том, какие задачи решает профсоюзная организация Института и как строится ее работа, мы попросили рассказать Валерия Павловича НИКОЛАЕВА, который долгие годы возглавляет эту профсоюзную организацию. - Какую работу, в том числе по защите трудовых прав сотрудников, проводит ваша профсоюзная организация? - После распада СССР профсоюзная организация в ОИЯИ работает уже около 30-ти лет полностью самостоятельно и финансируется только из членских взносов работников. Профсоюзная организация в ОИЯИ входит в Российский профсоюз работников атомной энергетики и промышленности. Мы всегда можем рассчитывать на поддержку российского профсоюза и квалифицированную юридическую помощь их юристов. Профсоюз в ОИЯИ: Представляет и защищает законные права и интересы членов профсоюза. Осуществляет контроль за выполнением законодательства о труде. Защищает членов профсоюза от незаконных взысканий и увольнений. Работает комиссия по трудовым спорам. Ведет переговоры с дирекцией ОИЯИ, заключает Коллективный договор, осуществляет контроль за его выполнением. Льготы и компенсации работникам за работу во вредных условиях труда осуществляются в соответствии с Коллективным договором. Доводит до сведения директора ОИЯИ мотивированное мнение профсоюзной организации по вопросам установления систем оплаты труда, норм труда, форм материального поощрения, размеров тарифных ставок и окладов. Сложилась практика согласования профсоюзом соответствующих документов. Консультирует членов профсоюза по правовым, социальным, жилищно-бытовым вопросам, вопросам здравоохранения. Оплачивает занятия физкультурой и спортом. Оказывает материальную помощь в трудных жизненных ситуациях (на это выделяется более 9 млн рублей ежегодно). - Насколько мне известно, в Объединенном институте ядерных исследований проводится масштабная работа по организации летнего отдыха сотрудников и членов их семей. - Работа по организации летнего отдыха сотрудников проводится комиссией социального страхования Института, которую традиционно возглавляет председатель профсоюзного комитета. Эта работа ведется по нескольким направлениям. Институт располагает пансионатом «Дубна» в г. Алуште, в который ежегодно сотрудникам выделяется определенное количество льготных путевок, к примеру, в 2019 году таких путевок 630. В последние годы из-за транспортных проблем отдыхающих было меньше, чем обычно. В этом году работу по распределению путевок комиссия провела в апреле, чтобы отдыхающие смогли заранее приобрести дешевые авиабилеты. В результате по просьбе профсоюза плановая цифра была увеличена до 670 путевок, при этом удалось удовлетворить не всех желающих. В пансионате к летнему сезону была проведена большая работа по высококачественному ремонту номеров. Появилась возможность для сотрудников получить по льготной цене номера люкс и одноместные номера. Улучшилось питание, введены предварительные заказы. Льготные путевки предоставляются и членам семей сотрудников. После окончания сезона подводятся итоги, замечания и предложения сотрудников направляются директору ОИЯИ. По итогам 2018 года все предложения и пожелания были исполнены. В санаторно-курортные учреждения в стране и ближнем зарубежье работники покупают путевки самостоятельно. После лечения сотрудники по заявлениям в комиссию социального страхования получили компенсацию в размере 1 130 рублей за каждые сутки пребывания в санатории при длительности путевки не менее 12 дней и наличии направления врача. В прошлом году такую компенсацию на лечение получил 81 человек. Детская комиссия ОКП проводит работу по организации летнего отдыха детей сотрудников Института. В загородном муниципальном лагере «Сосновый бор» (4 смены) отдохнули 89 школьников. В городских лагерях на базе школ города отдохнули 66 ребят. Институт оплачивает 90% стоимости путевки, сотрудники - 10% стоимости. Поскольку в последние годы в городе ощущается нехватка мест в лагерях отдыха школьников, профсоюз направил директору Института В.А. Матвееву письмо с просьбой рассмотреть вопрос о включении в бюджет ОИЯИ расходов на софинансирование строительства нового спального корпуса в лагере «Сосновый бор». - Безусловно, столь разнообразные мероприятия невозможно было бы осуществить без тесного взаимодействия с дирекцией ОИЯИ и органами местного самоуправления. - Профсоюзная организация ведет конструктивное сотрудничество с дирекцией Института. Председатель ОКП принимает участие в работе КПП, директорского совещания, Научно-технического совета, Общественного совета при дирекции Объединенного института ядерных исследований по взаимодействию с органами местного самоуправления г. Дубны, городской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. Институт успешно развивается. Главные научные проекты ОИЯИ вошли в стратегические международные планы развития физики частиц, развития фундаментальной физики, физики конденсированных сред. Идет работа по привлечению других стран и больших международных организаций к участию в его работе. Институт добился очень серьезной поддержки от правительств государств-членов ОИЯИ, это позволило наполнить бюджет организации. Средняя заработная плата сотрудников в Объединенном институте ядерных исследований выше средней заработной платы в Московской области. Для привлечения талантливой молодежи в Институте создаются достойные условия для жизни и работы, и профсоюзная организация вносит значимый вклад в решение этой важной задачи. Подготовила Анна СУХАЯ