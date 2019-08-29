2 сентября на территории школы № 1 состоится церемония открытия бюста Героя Советского Союза летчика-испытателя Григория Бахчиванджи. Идея создания памятника на территории школы, носящей имя выдающегося авиаконструктора Александра Яковлевича Березняка, принадлежит хорошему другу школы Герою Советского Союза летчику-испытателю Владимиру Николаевичу Кандаурову.

Над проектом трудились многие люди. Большую лепту, в том числе и финансовую, внес сам В.Н. Кандауров. Средства на установку бюста и благоустройство прилегающей территории выделил генеральный директор Особой экономической зоны «Дубна» Антон Владимирович Афанасьев. Дубненский архитектор Ирина Борисовна Котолевская разработала проект по установке бюста, который изготовлен скульптурной мастерской под руководством М.Л. Сердюкова.

Работа заняла несколько месяцев. Готовились к этому знаменательному событию и ученики первой школы - изучали историю создания самолета БИ-1, узнали много нового о жизни и деятельности его изобретателя Березняка и испытателя Бахчиванджи, который который 15 мая 1942 года совершил первый полет на опытном ракетном истребителе БИ-1.