По решению министерства социального развития Московской области в этом году стартовала программа активного образа жизни для пожилых людей, название которой - «Долголетие в Подмосковье», в которую с энтузиазмом включились и работники дубненского центра социального обслуживания «Родник». За короткое время - 2-3 месяца - ими проведена большая работа и масса мероприятий. С пенсионерами проводятся занятия по физической культуре в тренажерном зале (проводят их Н.А. Баскакова, В.С. Леонов). Доктор Н.А. Баскакова научила нас правилам скандинавской ходьбы, занимаемся мы по утрам в зоне отдыха у озера. Ведутся занятия дыхательной гимнастикой цигун (преподаватель Н.А. Иванов). Возраст добрым чувствам не помеха. Возраст - это мудрости залог. Это достижение успеха На изгибе пройденных дорог. В июне была организована поездка в г. Серпухов под девизом «Ходи» (со скандинавскими палками), куда приехали 2500 пенсионеров из разных городов Подмосковья. Была организована поездка в г. Видное, где нам предоставили возможность приобщиться к творчеству по интересам - квиллинг, карвинг, рисунки из цветного песка, декупаж, приготовление душистого мыла и т.д. Этим в основном занимаются женщины, а наши мужчины представляли Дубну на шахматно-шашечном турнире в г. Одинцове, где 4-е место в шахматной игре занял А.Ф. Шаров и получил памятную медаль. Поездка в г. Одинцово состоялась под руководством специалиста по социальной работе М.А. Скворцовой, которая на протяжении всего этого времени опекала нас, боясь растерять. Были поездки и в другие города: в Домодедово, в г. Реутов на областной фестиваль «Голос Подмосковья» (руководитель - специалист по социальной работе Н.М. Шевчук). В г. Балашихе наши пенсионеры приняли активное участие в областном фестивале танцев («Зумба»). Здесь заботу о нас проявила заведующая реабилитационным центром Лада Вячеславовна Хлопотова. Она, как наседка, хлопотала над нами - угощала мороженым, пирожками, пересчитывала нас (вот уж поистине фамилия соответствует содержанию). Параллельно с мастер-классами в актовом зале или на открытых площадках проводились концерты. Неизгладимое впечатление оставила поездка в Сергиев Посад в Свято-Троицкую Сергиеву лавру, которая является одной из самых почитаемых русских святынь. Благодаря стараниям Л.В. Хлопотовой нашу группу сопровождал экскурсовод. В Троицком соборе пенсионеры имели возможность приложиться к мощам прп. Сергия Радонежского, основавшего эту уникальную обитель в 1337 году. Здесь же набрали и святой воды. После чего общим голосованием решено было проехать к святому источнику «Гремячий ключ». По преданию этот родник открылся благодаря молитвам прп. Сергия Радонежского, который останавливался здесь на пути из Лавры в Киржач. Здесь имеются деревянные строения под купели, часовенка, где можно спокойно помолиться. Купели в виде спадающих водопадных струй и бассейна с температурой воды +60. Умывшись и искупавшись в купели, мы почувствовали необычайный прилив бодрости и сил. Это место, так называемое Святогорье, положительно влияет на душевное состояние людей, вызывая чувство умиротворения. Хочется еще отметить, что в центре социального обслуживания проводятся занятия по рукоделию - вышивка, квиллинг и т.д. Этим творчеством с нами занимается Т.Н. Дыдышко, и здесь всегда ощущается душевное тепло и домашний уют. А недавно прошел первый этап областного конкурса для граждан «серебряного» возраста «Ты - супер!». В его программе - - визитная карточка участника. - творческий конкурс «Я могу». - кулинарный конкурс «Пальчики оближешь!» - фотоконкурс «Остановись, мгновение» - «Интеллектуальный марафон». Самыми смелыми из нас оказались Анна Гавриловна Пивцайкина и Маргарита Голибиренко, которые показали свое мастерство и в кулинарии, угостив нас своими изделиями на чаепитии. Следует особо упомянуть о том, что в центре организованы танцы для пенсионеров, которые с огромным удовольствием обучаются мастерству у нашего учителя танцев Алексея Карпычева. Здесь мы забываем о своих недугах и заряжаемся энергией и хорошим настроением. Мы, пенсионеры, выражаем огромную благодарность сотрудникам дубненского центра социального обслуживания «Родник» за их внимание и заботу о людях старшего поколения. Огромное спасибо за участие и неравнодушие. Тамара МОШЕВА