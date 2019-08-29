Воспоминания дубненских ветеранов Кошкар Нина Кузьминична (1932 г.р.) Наша семья - папа, мама, сестра и я – жила в Белоруссии. Когда началась война, папа воевал в партизанском отряде. Немцы оккупировали деревню, поселились в нашем доме, а нас выгнали. Ели мы мороженую картошку, щавель. На расстоянии 5 километров от нашей деревни находился крахмальный завод, и мы ходили туда за отходами картошки и варили супчик. Помню, нас посылали хоронить трупы немцев и наших солдат. Мальчики стаскивали тела в окопы, а мы закапывали. После отступления немцев мы учились в школе. Был один учебник на всю деревню. Собирались кучками и читали вслух. Ручек не было, чернил тоже. Писали свекольным соком и разведенной водой сажей. Одежды тоже не было, носили телогрейки с чужого плеча – с длинными рукавами, зимой - валенки или бурки. Несмотря на тяжелое, голодное время, люди всегда делились друг с другом всем, чем могли. Окончилась война, жизнь постепенно стала налаживаться. В 1950 году я переехала в Дубну. Логинова Валентина Ивановна (1930 г.р.) До войны я вместе с мамой и сестрой жила в Запрудне. Мама работала на стекольном заводе в охране. Во время войны жила в Тверской области у бабушки и дедушки. Работала в колхозе. Возила дрова, снопы и т.д. на лошадях. Иногда посылали отгонять от лошади слепней, которые так донимали, что животное не могло спокойно стоять, когда на телегу грузили сено. В Запрудню вернулась после войны, когда мне было 15 лет. Пошла работать на завод, где изготавливали лампочки. Очень тяжёлая работа была, особенно в ночную смену. Питание было скудное. Давали хлеб по карточкам. Иногда в склады с зерном попадали бомбы. Зерно измельчалось и начинало гнить, но из него всё равно делали хлеб. Этот хлеб называли «бомблёный», и запах у него был очень неприятный. Мама часто нанималась колоть дрова, косить траву, копать в огороде. За это ей давали крынку молока. Мы были этому рады. Однажды сестра получила хлеб, и в дороге весь съела, не оставив маме ни крошки. Голодная мама даже заплакала от обиды. В Дубну я приехала в 1973 году, когда строился завод «Тензор». Там я работала в охране, а муж - инженером на заводе. Мурашова Галина Павловна (1939 г.р.) В семье были папа, мама, бабушка, брат и я. Папа ушёл на фронт. Погиб в 1945 году. Мама работала бухгалтером в сельсовете, а брат - на лесозаготовке. Работа была тяжелая, он застудил ноги, мучился, даже кричал от боли. Ноги парил в кадке, и ничего, обошлось. Потом работал на тракторе. У нас не было ни огорода, ни коровы. Жилось голодно. Ели траву, мороженую картошку. Хлеба давали совсем немного. От такой тяжелой жизни мама умерла рано, в 47 лет. В Дубну приехали в 1952 году к тёте, у которой была семья из пяти человек. Основным источником питания была рыба. Дядя когда-то строил канал, там же он работал охранником. В 16 лет я пошла работать на завод подсобным рабочим. Освоила профессию заточника. В этом мне помог начальник цеха, по сути, был моим наставником, за что я ему очень благодарна. Он мне помогал, чем только мог, и советом, и делом. Позже 25 лет проработала в НИИ «Атолл». Есть награды за хороший труд. Секретарёва Валентина Ивановна (1932 г.р.) Перед войной жили в деревне Лисицыно Калининской области. Отец рано умер, и мы, шестеро детей, жили с мамой. Мама работала в колхозе, выполняла все работы. Мы тоже как могли ей помогали. Я и сено косила, и жала рожь и пшеницу, лён выращивала и обрабатывала, работала на лошадях. Возили сено, дрова, хлеб сдавали государству и т. д. Получали трудодни, а осенью на них нам выдавали немного ржи и картошки. Спасал большой огород. Сажали в основном картошку, сеяли овёс и рожь для себя и для кур. Картошки нам хватало до нового урожая, а вот муки не хватало. Заменяли её мякиной, молотыми головками клевера, и «мукой» из сушёных картофельных очистков. Было у нас и хозяйство - корова, овцы и куры, но всё сдавали в план государству: молоко, шерсть, мясо и яйца. Себе мало что оставалось. Как и всем, приходилось добавлять траву в хлеб и суп. Большие трудности испытывали с обувью и одеждой. Из обуви выручали валенки, которые катали из шерсти овец, и калоши, их клеили из камер шин от колёс. Самое необходимое покупали в Кашине на деньги, вырученные от продажи на рынке продуктов или ягод. А одежду всю перешивали и чинили старые вещи. Помню, мама носила юбку, которая сзади прохудилась, так она перевернула её задом наперёд, а протертую часть закрывала фартуком. В школе я тоже училась. Писали на старых книгах. Закончила 7 классов. Поступала в медицинское училище, но не прошла по конкурсу. Получила паспорт и уехала работать в Дубну, к знакомым. Работала сначала у начальника в прислугах, потом устроилась на завод на «тридцатку», в охрану. В цеху мы шили и обрабатывали чехлы для самолётов, консервировали детали, чтобы они не ржавели. У меня двое детей - сын и дочь, два внука и два правнука. Живу с дочкой. Пенсией довольна. Сытенкова Мария Филипповна (1930 г.р.) До войны я жила в деревне Карташевичи Смоленской области вместе с отцом, мачехой (мы звали её тётей) и братом. Папу забрали на фронт. Воевал он в пехоте, был контужен, но вернулся домой живым. Брата немцы угнали в Германию. Его освободили наши войска. Потом он служил в армии. Тётя работала в колхозе дояркой, жала, молотила и обрабатывала лён. Землю пахали на себе. Плуг тянули за длинную палку 10 женщин. Дети тоже работали: пололи, лён теребили, вязали снопы. До войны, да и после войны сдавали лён государству. И для себя пряли, ткали холсты. Из них шили одежду. У нас был огород площадью 25 соток, землю копали лопатами. Хозяйство было большое - корова, поросёнок, две овцы и куры. Пришли финны (они воевали на стороне немцев), забрали корову, овец, хотели зарезать поросёнка, но он вырвался и убежал. Немцы в нашей деревне не стояли - они старались располагаться ближе к главной дороге. Все запасы продуктов мы прятали - закапывали в землю. Ночами к нам приезжали партизаны, и мы их обеспечивали продуктами - помогали чем могли. Немцы сжигали дома, у которых окна были закрыты. Через нашу деревню дважды проходил фронт, и каждый раз в нашем доме размещали раненых советских солдат. Мы за ними ухаживали. Однажды пастухи гнали по деревне коров и овец на пастбище, и в это время через нашу деревню отступали немцы. Они захватили стадо и погнали с собой, но наша корова сбежала и вернулась домой. После войны я училась, закончила техникум, вышла замуж. В Дубну приехали в 1965 году, 27 лет проработала в ОРСе ОИЯИ. Муж работал в СМУ-5 прорабом и начальником смены.